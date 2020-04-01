20 günlük corona virüs karantinasında 21 kadın cinayeti

Türkiye’de Mart ayında 29 kadın cinayete kurban gitti. Kadınların 21’i 11 Mart’ta corona virüs karantinasının başlamasından 31 Mart’a kadar geçen 20 günlük süreçte öldürüldü.

Karantina döneminde corona virüs vakasının ilk görüldüğü ülke olan Çin’de kadına yönelik şiddet oranı 3 kat artmış, karantinanın bitmesiyle boşanma başvuruları sayısında da artış yaşanmıştı.

İngiltere ve Galler’deki yerel istismar kuruluşlarına göre de, İngiltere’de bu hafta sonu Ulusal İstismar Yardım Hattı’na yapılan çağrılar yüzde 65 arttı.

İtalya 24 saat şiddet hattının çalıştığını duyurdu, Avusturya ise özel yasa çıkarma hazırladığında.

20 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİNDE 21 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu’nun verilerine göre evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan, 31 Mart’a geçen 20 günlük süreçte ise 21 kadın öldürüldü.

23 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 4’ü sosyal medya hesabı açmak, boşanmak istemek ya da barışma isteğini reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Mart ayında öldürülen 29 kadının 4’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. 9’u evli oldukları erkek, 5’i birlikte oldukları erkek, 4’ü tanıdık/akraba, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i babası, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i de kardeşi tarafından öldürüldü.

Kadınların 18’i evinde, 4’ü iş yerinde, 2’si arabada, 1’si arazide, 2’si sokak ortasında öldürüldü. 2 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

15’i ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i darp edilerek öldürüldü. İkisinin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.