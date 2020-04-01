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Olgun Önal: Bakiye müsaitse ödeme yapılacak

1 Nisan 2020
Olgun Önal

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, çek düzenlemesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Önal, açıklamasında, açık ya da kapalı sektör ayrımı yapılmadığını belirterek, bakiye müsaitse ödeme yapılacağını, değilse çekin iade edileceğini söyledi.

Önal’ın açıklaması şöyle:

Yeni çek düzenlemeleri ilgili sorular geliyor… Bazı cevaplar aşağıda:

– Takas Odamız açık ve faaliyetlerine devam ediyor

– Açık sektör kapalı sektör ayrımı olmayacak

– Elden vezneden çek sorulabilir Şubelerimizdeki uygulama da ayni şekilde olacak

– Bakiye müsaitse ödeyeceğiz

– Değilse iade edeceğiz

– İade olan çeklerin arkasına “Y.262 YGK İade” yazacağız

– Bu şekilde iade olan çekler için 90 günlük bekleme suresi başlayacak

– 90 günün sonunda tekrar ödeme için ibraz edildiğinde ödenmez ise çek yasağı işlemi yapılacak

– Bu uygulama 30 Haziran’a kadar ve 30 Haziran’a kadar keşideli çekler için devam edecek

– Sonrasında uzatılmasına ilişkin karar alınmazsa, normal uygulama başlayacak

– Bu düzenlemenin ödeme gücü olmayanları desteklemek için yapıldığı unutulmamalı

– Ödeme gücü olanların ödeme yapmaya devam etmesi, 90 günlük zamanı fırsat gibi kullanmaması, bu durumda çek hamillerinin zor durumda kalacaklarını unutmaması önemli

Yeni cek duzenlemesi ile ilgili sorular geliyor Bazi cevaplar asagida:

– Takas Odamiz açık ve faaliyetlerine devam…

Olgun Onal paylaştı: 1 Nisan 2020 Çarşamba

 



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