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Mağusa Limanı’nda gümrüksüz akaryakıt yakalandı

8 Ağustos 2019

Gazimağusa Limanı’nda gümrüksüz akaryakıt vakası tespit eden polis, biri akaryakıt istasyonu sahibi 5 kişiyi tutukladı…

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Gazimağusa Limanı içerisinde, bugün,  H.D. (E-49), K.K. (E-35), O.Ö. (E-32), T.A. (E-58) ve S.Ç. (E-54), Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd’den, Tango isimli gemiye aktarılmak için alınan 21.000 lt’lik mazotun, 10.000 lt’si söz konusu gemiye aktarılmayıp H.D’ye ait akaryakıt istasyonuna götürülerek gümrüksüz olarak depolandığı tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

 

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