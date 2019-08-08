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Bayern Münih 4 dakikada 1 gol attı: 23-0

8 Ağustos 2019

Bayern Münih, hazırlık maçında karşılaştığı Rottach-Egern’i 23-0’lık skorla mağlup etti.

Bundesliga devi Bayern Münih, hazırlık maçında gövde gösterisi yaptı. Niko Kovac’ın talebeleri, dostluk maçında karşılaştığı Rottach-Egern’e 23 gol atttı ve sahadan 23-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih’in golleri, Corentin Tolisso (4), Robert Lewandowski (3), Leon Goretzka (3), Kwasi Okyere Wriedt (3), Thomas Muller (3), Renato Sanches (2), Sarpreet Singh, Serge Gnabry, Alexander Nollernberger ve Leon Dajaku’dan gelirken bir golü de rakip oyuncu Dietrich kendi ağlarına yolladı.

Bayern Münih, 2018 yazında yine Rottach-Egern ile hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadeleyi 20-2 kazanmıştı.

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