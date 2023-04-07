Mağusa İnisiyatifi’nden Türkiye’de yapılacak voleybol turnuvalarına ilişkin açıklama

Mağusa İnisiyatifi, dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’de oynanacak çeşitli turnuvalara Kuzey Kıbrıs’tan ekiplerin katılması yönündeki karara tepki göstererek, “Siz bizim çocuklarımızın, hocalarımızın, ailelerimizin cenazesinin üstünden iki ay geçmeden başka ekipleri, oynayamadıkları turnuvalara mı göndereceksiniz?” diye sordu.

Mağusa İnisiyatifi aktivisti Nurcan Gündüz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete haberine ilişkin farklı açıklamalar yapıldığı söylenerek, “Yapılan tüm açıklamalara rağmen, bu konunun görüşülüp konuşulduğu bilgimizdedir. Böyle bir şey yokmuş, konuşulmamış, gündeme alınmamış gibi yapmak hem samimi değildir hem de inandırıcı değildir” denildi.

“Bu kadar basit, ‘ateş sadece düştüğü yeri yakar’ deyip geçecek misiniz? Ailelerin çocukları için, onların anısı için gösterdikleri çabayı, yaşadıkları acıyı görmüyor musunuz? Sizin ‘her zaman yanınızdayız’ dediğiniz samimi desteğiniz bu mu?” soruları yöneltilen açıklamada, Türkiye’den gelen davete Milli Eğitim Bakanlığı’nın “gelmeyeceğiz. oynamadıkları turnuvalarda diğer takımlarımızla da temsil etmeyeceğiz” şeklinde bir irade koymasını bekledikleri kaydedildi.

“Böyle bir temsiliyetin düşüncesi bile, takımlarımızın hem burada şampiyon olmak için gösterdikleri büyük emeklere, hem anılarına saygısızlıktır” ifadeleri kullanılan açıklamada, yanlış karardan dönme ve yaslı ailelerinden ve Gzimağusa halkından derhal özür dileme çağrısında bulunuldu.