Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nde çöp toplama alanının yarattığı olumsuzluklar ilgili paydaşların katılımıyla masaya yatırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde çöp toplama alanının yarattığı olumsuzluklar ilgili paydaşların katılımıyla masaya yatırıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Çatalköy – Esentepe Belediyesi ile Girne Kaymakamlığı, Teknecik Elektrik Santrali, Girne Çevre Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı itfaiye şubesi yetkilileri katılımıyla çöp toplama alanının yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili alınabilecek kısa ve uzun vadeli projeler üzerine toplantı gerçekleştirildi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye merkez binasında yer alan toplantıda, ilgili paydaşlar arasında yapılabilecek iş birliği alanları üzerinde konuşuldu.


Yapımı devam eden Katı Atık Transfer İstasyonu’nun tamamlanmasının ardından evsel atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep vermeden Göngör’deki depolama alanına transferinin gerçekleştirilebileceği belirtilirken, çöp toplama alanında güvenliğin sağlanması yönünde gerekli çalışmaların başlatılması, yeşil atık yönetimi ile ilgili gerek Türkiye gerekse AB üyesi ülkelerle bağlantıların kurularak iş birliği yapılmasına karar verildi.

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Tags:Çatalköy-Esentepe Belediyesiçöp toplama alanının yarattığı olumsuzluklar
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