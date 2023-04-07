Haspolat Sanayi Bölgesi'nde yangın.... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yangın….

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Haspolat Sanayi Bölgesi'nde yangın

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde  maddi zarar meydana gelmedi.

Polis açıklamasına göre, yangın; bugün öğlen saat 12.00’de,  Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren  Asbuzu Ticaret Ltd. isimli iş yerine ait arazide ayrıştırma işlemi yapan Y.K.D.’nin hurda durumda bulunan çöp toplama aracı yakınlarında spiral makinesi ile demir kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların araç arkasında bulunan çöpleri tutuşturması sonucunda meydana geldi.


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Tags:haspolat sanayi bölgesiyangın
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