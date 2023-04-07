Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde maddi zarar meydana gelmedi.

Polis açıklamasına göre, yangın; bugün öğlen saat 12.00’de, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Asbuzu Ticaret Ltd. isimli iş yerine ait arazide ayrıştırma işlemi yapan Y.K.D.’nin hurda durumda bulunan çöp toplama aracı yakınlarında spiral makinesi ile demir kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların araç arkasında bulunan çöpleri tutuşturması sonucunda meydana geldi.