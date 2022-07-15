Mağusa anayolunda kaza: 2 yaralı

Dörtyol-Türkmenköy Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında dün meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün saat 19:00 sıralarında, Dörtyol-Türkmenköy Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Ahmet ÇATAK (E-42) yönetimindeki JD 093 plakalı araç ile Dörtyol istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Uvanç RECAİOĞLU (E-22) yönetimindeki FT 682 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü de kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Uvanç RECAİOĞLU sağ kalça kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmış olup, Ahmet ÇATAK ise sağ bacağında kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.