Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi

KKTC’de artan COVID-19 vakaları üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni karara göre kapalı alanlarda maske kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile Ercan Havalimanı terminali içerisinde gelen ve giden yolcular için maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Yolcularımızın kendilerinin, sevdiklerinin ve karşısındakilerinin sağlığı açısından havalimanımızda maske takıp sosyal mesafelerine dikkat etmelerini rica ediyoruz.

Maske takmayan yolcular terminal binasına kabul edilmeyecektir. Terminal binasında bulunulan süre içerisinde yolcularımız ile tüm personelin yüz maskesi kullanması zorunlu olmuştur.

Öte yandan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre kişilerin aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, COVID-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.