İçişleri Bakanlığı’ndan Long Beach açıklaması: Acil Eylem Planı hazırlandı

İçişleri Bakanlığı İskele İlçesinde Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümüne yönelik iki aşamalı eylem planı hazırlandığını açıkladı. Açıklamada Acil Eylem Planı çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda derhal harekete geçildiği, dere yataklarına akan lağım sularına ve İskele Halk Plajına akan atık sulara müdahale edildiği belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:

İskele İlçesinde Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümüne yönelik; 7 Temmuz 2022 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Ziya Öztürkler’in başkanlığında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bakanlık Müsteşarı M. Mesut Ener, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, bölge iş insanları ve bölge müteahhitlerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar çerçevesinde iki aşamalı eylem planı hazırlanmıştır.

“ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANDI” Bu bağlamda, bakanlığımızda 7 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantı sonrasında hızlıca bu kez İskele Belediyesi Toplantı salonunda 8 Temmuz 2022 tarihinde, İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden bir temsilci, bölge iş insanları, bölge müteahhitlerinin katıldığı ve “Acil Eylem Planı”nın detaylarının şekillendiği bir toplantı daha gerçekleşmiştir.

“İSKELE HALK PLAJINA AKAN ATIK SULARA MÜDAHALE EDİLDİ” İkinci toplantıda Acil Eylem Planı çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda derhal harekete geçilmiş, dere yataklarına akan lağım suları, İskele Halk Plajına akan atık sulara müdahale edilmiştir. Basınımıza da yansıyan bahsi geçen konu yerler rehabilite edilmiştir. Gelinen aşamada İskele Halk Plajına herhangi bir kirli su akıntısı veya sızıntısı yoktur. Yapılan çalışmaların ardından bahse konu yerleri İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlığımız düzenli olarak kontrol etmektedir.

Rehabilite çalışmalarının ardından Temel Sağlık Hizmetleri Dairemiz, daha önce yüksek miktarda koli basili belirlenen İskele Halk Plajı denizinden yeniden numune almıştır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairemizin tahlil sonuçlarına göre halk sağlığını korumak adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.