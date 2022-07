Dr. Özgür Türk: Tütün Kontrolü, Bitiş Çizgisinden Çok Uzak

Dünyanın en köklü ve saygın tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlanan akademik makale, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) tütünde zarar azaltımı konusunda daha açık görüşlü olmaya davet ediyor. Önceki dönem DSÖ yetkililerinden Prof. Robert Beaglehole ve Prof. Ruth Bonita Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin (TKÇS) özellikle gelir seviyesi düşük ülkelerde “amaca uygun olmadığını” savunuyor.

The Lancet dergisinde yayımlanan makale çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Makaleye göre dünyada sigara içen her 5 kişiden 4’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunuyor. Her yıl sigara kaynaklı 8 milyon ölümün büyük bir kısmının meydana geldiği bu ülkelerde, sigara kullanım oranları çok yavaş düşüş gösteriyor. Prof. Beaglehole ve Prof. Bonita, küresel olarak sigara kullanan yetişkin tüketici sayısının neredeyse hiç değişlik göstermediğine dikkat çekiyor. Üye ülkelerin yalnızca %30’u, DSÖ’nün 2030 yılına kadar sigara kullanım oranlarında %30’luk düşüş hedefine ulaşma yolunda. Makaleye göre, birçok ülke bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemeye yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3.4’e ulaşamıyor. Prof. Beaglehole ve Prof. Bonita, belirlenen hedeflerin başarılı olması için çok daha iddialı bir tütün kontrol planı gerektiğini ifade ediyor.

Yazarlar, TKÇS’nin artık amaca hizmet etmediğini ve mevcut sözleşmenin riski azaltılmış ürünleri kapsayacak şekilde bilimsel verilere dayanmadığını vurguluyor; DSÖ’nün ve TKÇS politikalarında eksik olan stratejinin, tütünde zarar azaltımı olduğunu ve yanmanın olmadığı riski azaltılmış ürünlerin sigara içmeye devam edecek yetişkin tüketiciler için önemli bir rolü olduğunu ifade ediyor. Riski azaltmış tütün ürünleri üzerine yapılan birçok araştırmaya ve bilimsel verilere rağmen DSÖ ve TKÇS’ye taraf olan bazı ülkelerin tütünde zarar azaltımı stratejisine karşı olduğu ve bu görüşün 21. yüzyılın teknolojik gelişmelerinden çok uzak olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili görüşlerine başvurulan Dr. Özgür Türk, öncelikli olarak tütün ve tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda düzenli ve sürekli eğitimlerin yapılması ile bu konuda başarının arttırılabileceğini vurguluyor. Tütün ve tütün ürünleri kullanımı kontrol planlarında, yetişkin tüketiciler hedef alınarak sigarayı bırakmaya teşvik edici programlar yapılmasının önemine dikkat çeken Dr. Türk ayrıca: “Pasif içiciliğe maruz kalmak önemli bir halk sağlığı sorunu ve ikincil tütün dumanı maruziyeti özellikle bebekler ve çocuklara zarar veriyor. Tütünü yakmadan ısıtan riski azaltılmış ürünler ise diğer bireylerin de pasif etkilenmesini minimumda tutabilir çünkü sigara kaynaklı hastalıkların temel sebebi yanma sonucu oluşan toksik maddelerdir. Tütün ısıtma sistemleri risk azaltımı noktasında yanma reaksiyonunu ortadan kaldırarak aksi halde sigara içmeye devam edecek kişilere yönelik daha iyi bir alternatif olabilir.” diyor. Dr. Türk, bu konudaki en etkili ve tercih edilmesi gereken yöntemin ise tütün kullanımını tamamen bırakmak olduğunu ve kendisinin de bu yöntemi önerdiğini belirtiyor.

Makalenin tamamına buradan ulaşılabilir.