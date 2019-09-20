Madonna onu hamile bırakmam için 20 milyon dolar teklif etti

ABD’deki ‘The Breakfast Club’ adlı televizyon programına katılan Chicago Bulls’un eski oyuncusu Dennis Rodman, 1993 yılında ünlü şarkıcı Madonna ile olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.58 yaşındaki Rodman, “Madonna bana ‘Yumurtlama dönemindeyim’ dedi. Ben de ‘O ne’ diye sordum. Onunla birlikte olmaya çalışıyordum. Kendisini hamile bırakmam için bana 20 milyon dolar teklif etti. Çocuğun doğması halinde parayı vereceğini söyledi” dedi.

Bu konuşmanın Las Vegas’ta kumar masasındayken gerçekleştiğini belirten Rodman, “Bana özel bir uçak gönderdi. Görevliye masayı ayırmasını söyledim. Daha sonra New York’a Madonna’nın yanına gittim. Daha sonra aynı uçakla geri dönerek kumar oynamaya devam ettim” ifadelerini kullandı.

Rodman ayrıca Madonna’nın şu anda 22 yaşında olan kızı Lourdes’in de Carlos Leon ile benzer bir anlaşma sonucu dünyaya gelmiş olabileceğini öne sürdü.

NBA’in ‘çılgın ve kötü’ çocuğu olarak anılan Rodman ile Madonna 1993 yılında sadece iki ay birlikte oldu.