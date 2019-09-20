Dünya

İngiliz rapçi, ödül töreninde sahneye Başbakan Johnson’ı temsil eden kesik baş kuklasıyla çıktı

20 Eylül 2019

İngiltere müziğinde yılın en başarılarının ödüllendirildiği Merkür Ödül Töreni tartışmalara sebep olan bir performansa sahne oldu. Devlet televizyonunda canlı yayınlanan törene katılan rapçi Slowthai, sahneye İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı temsil eden bir kesik baş kuklasıyla çıktı.

Göreve geldiğinden beri eleştirilerin hedefi olan Johnson, bu kez sınırları zorlayan bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

Slowthai isimli rapçi, Merkür Ödül Töreni’nde devlet televizyonunda canlı yayınlanan performansı sırasında tartışma yaratan bir protestoya imza attı.

Ödüller verilmeden önce seslendirdiği ‘Doorman’ şarkısının sonunda Jonson’a küfür ederek havaya Johnson’ı temsil eden kesik başlı bir kukla kaldırdı.

O sırada seyircilerden alkışlar yükselirken, programın sunucusu Lauren Laverne da rapçiyi “Slowthai, kendi görüşleri ile burada” diyerek anons etti.

Ayrıca, gerçek ismi Tyron Kaymone Frampton olan rapçinin üzerinde ‘S.ktir Boris’ yazan bir tişört olduğu da görüldü. Söz konusu tişört Slowthai’nin internet mağazasından da satışa sunuldu.

Slowthai “Nothing Great About Britain” isimli albümüyle Merkür Ödülü’ne aday gösterilmişti. Albüm günümüz İngilteresi’ne eleştiriler içeriyordu.

 

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