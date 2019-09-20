İngiliz rapçi, ödül töreninde sahneye Başbakan Johnson’ı temsil eden kesik baş kuklasıyla çıktı

Göreve geldiğinden beri eleştirilerin hedefi olan Johnson, bu kez sınırları zorlayan bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

Slowthai isimli rapçi, Merkür Ödül Töreni’nde devlet televizyonunda canlı yayınlanan performansı sırasında tartışma yaratan bir protestoya imza attı.

Ödüller verilmeden önce seslendirdiği ‘Doorman’ şarkısının sonunda Jonson’a küfür ederek havaya Johnson’ı temsil eden kesik başlı bir kukla kaldırdı.