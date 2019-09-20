Demokrat Parti’de De Blasio başkanlık yarışından çekildi, geriye kaldı 19 aday adayı

MSNBC’ kanalının Morning Joe programında yarıştan çekildiğini açıklayan Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendine özgü ilerici çizgideki siyasetinin tüm ülkeye hitap edebileceği umudunun boşa çıktığını, buna rağmen kendini önseçim sürecine elinden gelen katkıyı yapmış hissettiğini, ama kendisi için uygun zaman olmadığının aşikar olduğunu dile getirdi.

Mayıs ayında aday adaylığını Özgürlük Heykeli’ne giderek açıklamış De Blasio, ABD’nin göçmenlik meselesi etrafında dönen bir kimlik krizinden geçtiğini, oysa göçmenlerin Amerika deneyiminin kurucu ve birleştirici unsuru olduğunu söylemişti. “Kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz, en büyük potansiyelimize ulaşmamız için geri dönmemiz ve uğruna mücadele etmemiz gereken Amerikalı değerleri var” vurgusu yapmıştı.

TRUMP’LA DÜELLO

De Blasio’nun “Üçkağıtçının teki, onun numaralarınıi taktiklerini biliyorum” diye hedef aldığı Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump’tan ise “Kendisi ABD’deki en berbat belediye başkanı olarak görülüyor. O bir ŞAKA gibi. Yüksek vergi ve suç seviyorsanız, adamınız odur. NEW YORK ŞEHRİ ONDAN NEFRET EDİYOR!” yanıtı gelmişti.

TRUMP: NEW YORK’A KÖTÜ HABER, GERİ DÖNÜYOR

Trump, bugün New York Belediye Başkanı’nı kampanya sürecinden iğneleyerek uğurlamayı da ihmal etmedi:

“Oh hayır, gerçekten büyük bir siyasi haber, belki de son yılların en büyük haberi! New York şehrinin part time belediye başkanı, anketlerde sapasağlam sıfır çeken, ama büyümek için önünde muazzam alan bulunan @BilldeBlasio, şoke edici şekilde başkanlık yarışını bıraktı. New York şehri yıkılmış vaziyette, zira kendisi eve geri dönüyor!”

Geçmişte lezbiyen olduğunu açıklamış siyah yazar-aktivist Chirlane McCray ile evli ve iki çocuk babası olan Bill de Blasio, ekonomik eşitsizlikle mücadele vurgusuyla 2014’te belediye başkanı seçildi ve Demokrat Parti’ye ağırlığını koymaya başlayan ilerici kanadın öncü sesi oldu. Ancak yerel siyasette bazı yanlış kararlarını partinin ilerici kanadında çok daha genç, renkli ve radikal isimlerin ortaya çıkması takip edince, siyasi ağırlığını kaybetti.