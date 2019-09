51. Bölge baskını geldi çattı: UFO hayranları çölde ‘Naruto koşusu’ akımı başlattı

Facebook’ta bir şaka olarak başlayan ancak daha sonra milyonlarca insanın dikkatini çeken ‘51. Bölge baskını’ için beklenen gün geldi.Etkinlik saati yaklaştıkça katılımcılar varlığı yıllar sonra itiraf edilen üs bölgesine akın ederken, ‘Naruto koşusu’ olarak adlandırılan garip bir akımı da başlattı.

Katılımcılar uzaylıları bulmayı umdukları çölün ortasında, Japon animelerindeki gibi kolları arkaya, kafayı öne uzatarak koşma şeklinde tanımlanan Naruto koşusunu yapmaya başladı.

Etkinliğin ilanında koşuyla ilgili, “Eğer Naruto koşusu yaparsak onların mermilerinden daha hızlı hareket ederiz” denildi.

Bu koşu bölgeden yapılan canlı yayınların arka planında da yer aldı.

Man does 'Naruto running' during news live broadcast – as final preparations for 'Area 51 raid' are underway#LiveFromTheArea51Raid #Area51storm pic.twitter.com/z4fuHXfYa7

— RT (@RT_com) September 20, 2019