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51. Bölge baskını geldi çattı: UFO hayranları çölde ‘Naruto koşusu’ akımı başlattı

20 Eylül 2019

ABD’de Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge baskını için bekledikleri gün gelen UFO hayranları çölün ortasında yeni bir çılgınlık başlattı. ‘Mermilerden kaçmak ve uzaylı görmek’ isteyen hayranlar anime filmlerden esinlenerek ‘Naruto koşusu’ yaptı.

Facebook’ta bir şaka olarak başlayan ancak daha sonra milyonlarca insanın dikkatini çeken ‘51. Bölge baskını’ için beklenen gün geldi.Etkinlik saati yaklaştıkça katılımcılar varlığı yıllar sonra itiraf edilen üs bölgesine akın ederken, ‘Naruto koşusu’ olarak adlandırılan garip bir akımı da başlattı.

Katılımcılar uzaylıları bulmayı umdukları çölün ortasında, Japon animelerindeki gibi kolları arkaya, kafayı öne uzatarak koşma şeklinde tanımlanan Naruto koşusunu yapmaya başladı.

Etkinliğin ilanında koşuyla ilgili, “Eğer Naruto koşusu yaparsak onların mermilerinden daha hızlı hareket ederiz” denildi.

Bu koşu bölgeden yapılan canlı yayınların arka planında da yer aldı.

ABD’de temmuz ayında Facebook’ta ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adıyla bir etkinlik açılmıştı.

Buna göre, 20 Eylül’de ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye  baskın düzenlenmesi öngörülüyordu.

Etkinlik sayfası kısa süre içinde inanılmaz ilgi çekerken 2 milyondan fazla kişi baskına katılacağını duyurmuştu.

Hava Kuvvetleri çok sayıda katılımın olacağını görünce üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek “Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır” demişti.

 

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