Spor
Maçlar saat 14.30’da başlayacak
Maçlar saat 14.30’da başlayacak
6. Haftanın maçları ve hakemleri açıklandı
Maç programı ve hakemler şöyle:
29 Ekim Cumartesi
Süper Lig
Çetinkaya-M.Değirmenlik: Serhan Şimşek
Doğan Türk Bİrliği-Göçmenklöy: Utku Hamamcıoğlu
Kaymaklı-Mağusa TÜrk Gücü: Kerem Eran
Pazar
Lefke-Türk Ocağı: Evren Karademir
Cihangir-MA Yeşilova: Mustafa Öztugay
Dumlupınar-Yenicami: Hüseyin Eyyüpler
Mesarya-Hamitköy: Mehmet Sezener
Birinci Lig
Cumartesi
Lapta-Esentepe: Ali Özer
PL Gençler Bİrliği-Dörtyol: Hüseyin Özkan
Binatlı-MH Yılmazköy: Abdullah Genç
Ü. Maraş-Girne Halk Evi: İsmail Ercan
Pazar
İncirli-MOrmenekşe: Hakan Ünal
Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: Ferhat Tuna
Düzkaya-Yenierenköy: Zekai Töre
Yalova-Baf Ülkü Yurdu: Kerem Eran