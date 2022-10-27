Spor

Maçlar saat 14.30’da başlayacak

27 Ekim 2022











Maçlar saat 14.30’da başlayacak

6. Haftanın maçları ve hakemleri açıklandı

Maç programı ve hakemler şöyle:

29 Ekim Cumartesi

Süper Lig

Çetinkaya-M.Değirmenlik: Serhan Şimşek
Doğan Türk Bİrliği-Göçmenklöy: Utku Hamamcıoğlu
Kaymaklı-Mağusa TÜrk Gücü: Kerem Eran

Pazar

Lefke-Türk Ocağı: Evren Karademir
Cihangir-MA Yeşilova: Mustafa Öztugay
Dumlupınar-Yenicami: Hüseyin Eyyüpler
Mesarya-Hamitköy: Mehmet Sezener

Birinci Lig

Cumartesi

Lapta-Esentepe: Ali Özer
PL Gençler Bİrliği-Dörtyol: Hüseyin Özkan
Binatlı-MH Yılmazköy: Abdullah Genç
Ü. Maraş-Girne Halk Evi: İsmail Ercan

Pazar

İncirli-MOrmenekşe: Hakan Ünal
Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: Ferhat Tuna
Düzkaya-Yenierenköy: Zekai Töre
Yalova-Baf Ülkü Yurdu: Kerem Eran



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27 Ekim 2022






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