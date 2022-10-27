“Cumhuriyetin Güçlü Türk Kadınları” organizasyonu yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Lionsların organize ettiği etkinlikte, “Cumhuriyetin Güçlü Türk Kadınları“ sloganıyla yapılacak olan Futbol Kadınlar Maçı, 29 Ekim Cumartesi günü yapılıyor. Yonpaş Dumlupınar Antrenman Sahası’nda saat 11:00 de yapılacak olan etkinlikte Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol takımı ile Yonpaş Dumlupınar Kadın futbol takım arasında oynanacak. Ayrıca Mormenekşe ve İskele Kadın Futbol takımları da etkinlikte karşı karşıya gelecek. Geleceğin Kadınlarına ışık tutacaklarını gösteren önemli bir mesaj verileceği organizasyona, Mağusa Kale Lions, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin ve İskele Sahil Lionsların katkılarıyla, düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk içerikli bir etkinlik olarak fark yaratacak.

Kadınlarımız büyük bir değerdir

Mağusa Lionslarının Spor Direktörü Okan Erdoğdu sorumluluğunda düzenlenecek etkinlikte, 4 takım görev alırken, bu organizasyonla Türk kadınının ne kadar güçlü ve zorluklara dayanabildiğinin vurgusu yapılacak. Atatürk’ümüzün “Kadınlarımız büyük bir değerdir onlara sahip çıkalım” diyerek bir ulusu ayağa kaldırıp, Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir pay sahibi olmuşlardır.