Futbolda disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22-23 Ekim tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Eran Çelik (Göçmenköy) 1 Maç

Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy) 2 Maç

Görkem Kocayiğit (Gönyeli) 1 Maç

Mahmut Aldemir (Hamitköy) 1 Maç

Üner Hammaloğlu (Dörtyol) 1 Maç

Oytun Çorba (Mormenekşe) 3 Maç

Kerem Şener (Dörtyol) 2 Maç

Bilal Özoğul (Dörtyol) 1 Maç

Mehmet Özdil (Mormenekşe) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Mustafa Dağaşaner (Küçük Kaymaklı) 1 Maç

Çağakan Kılıç (Küçük Kaymaklı) 1 Maç

Mehmet Cemal Konyalıoğlu (Miracle Karşıyaka) 1 Maç

Timur Atiker (Lapta) 1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 23/10/2022 tarihinde Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik SK – Küçük Kaymaklı TSK AKSA Süper Lig müsabakasında her iki takımın yaratmış olduğu saha olayları, DS-5/2022-2023 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmede gözlemci raporlarını da tezekkür edip, her iki kulüp yöneticilerinin sözlü savunmaları da dinlenmiştir.

Raporlara göre, Miracle Değirmenlik SK’nin maçın başlaması ile birlikte drone uçurmak suretiyle maçı kayıt altına aldığı belirtmiş olup, bu husus rakip takım tarafında da beyan edilerek tespit edilmiştir.

Keza yine Miracle Değirmenlik SK seyircilerinin oyun alanını çevreleyen duvarların üstünde oturarak maçı seyrettikleri ve iki defa oyun alanına girdikleri tespit edilmiştir.

İlaveten, maçın bitiş düdüğü sonrasında soyunma odalarına giden her iki takımın bazı oyuncuları arasında itişme ve/veya arbede yaşandığı buna bağlı olarak yine her iki takımın yöneticileri ve/veya seyircilerinin de olay yerine koşarak olaya müdahil olduklarını tespit etmiş bulunmaktayız.

Yapılan tespitler neticesinde;

Ev sahibi Miracle Değirmenlik SK’ya maç içerisinde drone uçurulması nedeni ile DT Madde 52 (1)’in ihlali neticesinde DT 52 (2) uyarınca bir defaya mahsus olmak kaydı ile ihtar cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Miracle Değirmenlik SK taraftarlarının maç esnası boyunca saha duvarında oturması iki defa oyun alanına girmeleri ve sonrasında taraftarların maç bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisine girip yaşanan arbede itişme içerisinde yer almaları nedeni ile DT 52 (1) (A) ve (B)’nin ihlalleri neticesinde ev sahibi Miracle Değirmenlik SK’ye DT 52 (4) uyarınca 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devamla, Küçük Kaymaklı T.S.K. yöneticilerinin saha içinde yaşanan arbede/itişmede yer almalarından dolayı DT 52’nin ihlali neticesinde DT 52 (4) uyarınca 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası) para cezası ile cezalandırılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 22/10/2022 tarihinde, Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynayan Yenicami AK – Cihangir GSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, Cihangir GSK futbolcusu 113482 lisans numaralı Çağın Çiftçioğlu’nun Yenicami AK taraftarlarını darp etmesi nedeni ile DS-5/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, gözlemci raporu incelenmiş keza Cihangir ASK Başkanı, Altyapı sorumlusu ve darp fiilini işlediği iddia edilen futbolcu Çağın Çiftçioğlu’nun sözlü savunmaları dinlenmiş olup, Çağın Çiftçioğlu mezkur disiplin suçunu, tribünlerde annesine yönelik yapılan bir davranıştan ötürü gerçekleştirdiğini ve sadece ilgili kişiyi itmek suretiyle fiili müdahalede bulunduğunu beyan ederek, kuruldan özür dilemiştir.

Yapılan sözlü beyanlar ve raporlar değerlendirildikten sonra, Cihangir GSK 113482 lisans numaralı futbolcusu Çağın Çiftçioğlu’na, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 44 (1) (A) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 22/10/2022 tarihinde, Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya KOSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, hakemlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf etmesi nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesine müteakip hakemi ittiği raporlardan tespit edilen, Düzkaya KOSK Antrenörü 4472 lisans numaralı Hüseyin Yaralıoğlu’na DT 44 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 44 (2) uyarınca, 5 resmi müsabakadan men cezası soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 23/10/2022 tarihinde, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, rakibine vurduğu ve saldırgan hareketlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen Ünimar Maraş GSK 115417 lisans numaralı futbolcusu, Muhammet Salih Sevim’e, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 44 (1) (A) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.