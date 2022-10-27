Evrensel Hasta Hakları Derneği, 20’nci yaşını kutladı

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), dün, dernek lokalinde düzenlediği resepsiyonla 20’nci yıl dönümünü kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2002 yılından bu yana hasta ve hasta yakınlarının menfaatinin korunması ve hasta haklarının yasalaşması için mücadele eden Evrensel Hasta Hakları Derneği, dün Dünya Hasta Hakları gününde, bir resepsiyonla 20’nci yaşını kutladı.

Resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Ayşegül Baybars ve Devrim Barçın’ın yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri, oda ve birlik temsilcileri ile aktivistler katıldı. Etkinlikte, derneğin kurucu üyelerine zeytin fidanları takdim edildi.

EHHD Başkanı Emete İmge, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Derneğin kuruluş yılından bu yana hasta hakları alanında verilen mücadele ve hasta haklarının yasalaşması için yapılan savunuculuk çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İmge, “20 yıl önce kamu hastanelerinde bugün de devam eden organizasyon bozukluğu, ilaç, hekim, hemşire eksiklikleri ve bunlarla ilişkili hasta hakları ihlallerine dikkat çekmek, ülke mevzuatına hasta haklarını koruyan bir zemin kazandırmak maksadıyla yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Derneğin, başlangıçta çoğunlukla sağlık dernekleri ve sağlık meslek örgütleri ile dayanışma içinde olduğunu ancak 2007 yılından itibaren sağlık derneği olmayan örgütlerle de ortaklık kurduklarını anlatan İmge, 2016 yılının Dernek için “önemli bir dönüm noktası” olduğunu belirterek, derneğin bu savunuculuk çalışmalarına ağırlık verdiğini, hak temelli çalışan örgütlerle iş birliğini geliştirdiğini söyledi.

Emete İmge, “Hasta haklarının ülkemizde yasal bir zemine kavuşmasını çok önemsiyoruz” diyerek, “Hasta haklarının korunması için ihtiyaç duyulan bu yasanın ülkemizde yürürlükte olmaması kabul edilemez bir noksanlıktır. Çünkü hasta hakları kişilerin, siyasetçilerin seçimine ve ertelemesine tabi bir hak değil, hasta hakları Anayasa’nın korunmasını emrettiği vazgeçilmez bir haktır. Halbuki bu alanda toplumsal talep vardır ve oldukça güçlüdür” dedi.