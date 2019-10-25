Lütfiye Özipek Gönyeli’de yankılandı

GENÇLİK FESTİVALİ’NE SES GETİRDİ:

Ülkemizin yetiştirdiği sanatçı, “O Ses Türkiye” programının ilk kadın şampiyonu Lütfiye Özipek Gönyeli Gençlik Festivali’de sahne alarak unutulmaz bir konsere imza attı

İkincisi düzenlenen Gönyeli Gençlik Festivali’de geçtiğimiz akşam Lütfiye Özipek rüzgarı esti. “O Ses Türkiye” programında aldığı birincilikle ismini duyuran Lütfiye Özipek Gönyeli Gençlik Festivali’nde birbirinden güzel şarkılarını söyledi. Festivalin üçüncü gününde Lütfiye Özipek’in yanı sıra Kıbrıslı sanatçılar da yer aldı. Gecede ilk olarak DJ Haşim Volkan setleriyle sahne alırken ardından ise ülkenin sevilen gruplarından Positrone sahne aldı.

Positrone’un ardından ise gecenin finalini Lütfiye Özipek yaptı. Lütfiye Özipek Gönyeli Belediye Bulvarı’nda kendisini dinlemeye gelen genç yaşlı herkese güzel bir gece yaşattı. Festivalin finali bu gece DJ Behiç’in performansıyla, saat 21:00’de ise Sertap Erener konseriyle yapılacak.