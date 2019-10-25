Haftanın başarılıları ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen, Futbol K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılıları ödüllerinin 6’ıncısı dün sahiplerini buldu

PLAKET VE 200’ER TL ÖDÜL: K-Pet Süper Lig’de 6’ıncı haftanın başarılıları, Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Evanonya Kossi Adetu ve Düzkaya-Doğan Türk Birliği maçının orta hakemi Evren Karademir belirlenmişti. Haftanın başarılılarına 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketleri, dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen “futbolda haftanın başarılıları” ödüllerinin altıncısı dün sahiplerine takdim edildi.

K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine Havadis ve Atakom işbirliğinde 200’er TL nakit para ve plaket takdim ediliyor.

Ligin 4üncü haftasında Türk Gücü karşısında 8-0’lık ağır mağlubiyet alan ardından ise Çetinkaya’yı mağlup eden Baf Ülkü Yurdu, sezonun 6’ıncı haftasında ise başkentte Göçmenköy’e konuk olmuştu. Yenicami galibiyeti ile büyük yankı uyandıran Göçmenköy deplasmanında çok iyi bir performans sergileyen Ülkü Yurdu takımı, rakibi karşısında 4-2’lik galibiyete imza attı ve bu maça takımını iyi hazırlayıp iyi yöneten Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu da haftanın başarılı teknik direktörü seçildi.

Ligde 6’ıncı haftanın en dikkat çekici sonucuna imza atan Baf Ülkü Yurdu’nun, başkentteki 4-2’lik Göçmenköy galibiyetinde başı çeken oyunculardan biri de golcü futbolcusu idi. Takım kaptanı Ahmet Hatay ile birlikte çok önemli 3 puanın gelmesinin baş mimarlarından olan Gana’lı golcü oyuncu Evanonya Kossi Adetu, 4 golün 3’üne imza attı ve Süper Lig’de altıncı haftanın en başarılı futbolcusu seçildi.

Süper Lig’de 6’ıncı hafta maçına 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla çıkan Düzkaya kendi sahasında şampiyonluk adayı takımlardan Doğan Türk Birliği’ni konuk etmişti. İlk devresi 2-1 Doğan üstünlüğünde tamamlanan maçı sarı-lacivertli takım 5-2 kazanarak zirvedeki hedefine kayıpsız ilerlerken Düzkaya ise galibiyet hasretini 3 maça çıkarmış oldu bu mağlubiyetle. Bu karşılaşmada düdük çalan Evren Karademir başarılı yönetimi ile haftanın hakemi seçilmişti.

Beşinci haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, ödüllerin yanında 200 TL’lik nakit paraları dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törende haftanın futbolcusu seçilen Baf Ülkü Yurdu’ndan Evanonya Kossi Adetu’ya ödülünü Atakom Limited Direktörü Mert Atakan takdim etti.

Haftanın teknik direktörü belirlenen Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu’na ise ödülünü Atakom Limited Satış ve Pazarlama Müdürü Süleyman Yıltan verdi.

Haftanın hakemi seçilen Evren Karademir ise plaket ve para ödülünü KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın elinden altı.

Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy ile Spor Yazarı Ahmet Özsoy’un da hazır bulunduğu ödül töreni sonunda konuklar birlikte hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdiler.