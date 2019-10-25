Evan’la keyifler yerinde

ESER YENENLER DE ORADAYDI:

Ülkemizin güçlü sesi Ahmet Evan, Girne’deki programında 1990’lı yılların şarkılarıyla konukların keyfine keyif kattı. Geceye katılanlar arasında yer alan Türkiye’nin sevilen komedi oyuncularından Esen Yenenler yoğun istek üzerine sahneye çıkarak bir şarkı seslendirdi

Adanın sevilen sanatçısı Ahmet Evan, Girne gecelerinin gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’da çarşamba akşamları hareketli sahnesi ve güçlü yorumuyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Başarılı yaz konserlerinin ardından sonbaharda da hız kesmeden konserlerine devam eden Ahmet Evan, dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürüyor.

Hareketli sahne enerjisi ve yerinde duramayışıyla bilinen Ahmet Evan, Letafet Lounge Bar misafirlerine yine bir çarşamba gecesi müzik ve eğlence dolu anlar yaşattı. Ahmet Evan, tüm gece sevenlerinin de eşliğinde 90’lı yılların en çok beğenilen parçalarını söyledi.

Mekan konuklarının arasında, Booking Agora ve Emirates Hava Yolları Acentaları buluşma yemeklerinin ardından Letafet Lounge Bar’da gecelerine devam eden konuklar da vardı.

Gecenin sürpriz konuğu, Türkiye’nin gözde oyuncusu, yazarı ve sunucusu Eser Yenenler’di. Evan’ın davetiyle alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Yenenler, sahnede Nev’in “Zor” isimli parçasını seslendirdi.

Ahmet Evan her çarşamba akşamı olduğu gibi gelen hafta 30 Ekim Çarşamba günü yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak.