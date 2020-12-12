LTB’den yol kapatma uyarısı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi bugün araç trafiğine kapalı olacak. Lefkoşa Türk Belediyesi, kazı çalışması nedeniyle saat 18.00’e kadar Atatürk Caddesi’nde Otobüs Terminali çemberi ile LTB binası arasında kalan bölgenin araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. LTB’den yapılan açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahta yağmur suyu drenaj hattı kazı çalışması gerçekleşeceği kaydedilerek sürücülerin alternatif yolları kullanması istendi.