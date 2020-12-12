Kıbrıs’ın en iyi kampüsü UKÜ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) son 3 yıldır ülkemizi başarı ile temsil ettiği UI GreenMetric World University Rankings sıralamasında bu yılda fark yaratmayı başardı. Yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik konusunda değerlendirmeler yapan UI GreenMetric World University Rankings’in açıkladığı sıralamada bu yıl 72 basamak yükselen UKÜ, 922 üniversite arasında 148. sıraya yerleşti. Geçen yıla kadar adanın 2. en iyi kampüsü olarak sıralamada yerini alan UKÜ Kampüsü, bu yıl en yakın rakibine 158 sıra fark atarak Kıbrıs’ın en iyi kampüsü durumuna geldi.

Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu: “Sürdürülebilir bir dünya için bilinçleniyoruz”

UKÜ Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, 2009 yılında belirledikleri vizyon çerçevesinde devam eden çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını ve bunun haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, sürdürülebilir enerji ve çevre ana başlıkları ile başlattıkları çalışmaları son yıllarda ulaşım, altyapı, atık yönetimi, su ve eğitim alanlarına genişlettiklerini açıkladı.

Özellikle atık geri kazanımı ile ilgili birçok farklı ürün ürettikleri atölye’yi yenilediklerini ve öğrencilerin ve ilgili diğer kesimlerin keyif alarak proje üretebilecekleri bir ortam yarattıklarını vurgulayan Prof. Dr. Abbasoğlu, bu sayede proje ekiplerinin de hem yeni projeleri üretip hem de çevreyi korumayı başaracak sürdürülebilir bir dünya için bilinçlendiklerine vurgu yaptı.

“Hedef sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam”

Diğer yandan öğrenciler tarafından yürütülen organik tarım projesi ile ilgili de attıkları farklı adımları işaret eden Prof. Dr. Abbasoğlu, yenilenen sera altyapısı ile de bu süreci desteklediklerini belirtti. Kampüs’te fiziksel aktiviteyi artırmak ve sağlıklı yaşam içinde farklı projeler çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Abbasoğlu, hedefin sürdürülebilir kampüs içerisinde sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam olduğunu belirtti.

“Eğitim sadece sınıf ve laboratuvarlarda değil”

Kampüslerin sadece öğrenciler, akademisyenler ve üniversite mensupları için yaşam ve konaklama alanı olmaktan öteye geçtiğini belirten Prof. Dr. Abbasoğlu, günümüzde eğitim dünyasında sadece sınıf ve laboratuvarların değil tüm kampüs’ün üniversite eğitiminin bir parçası olduğu ve kampüs’ün birçok eğitim programının uygulama alanı olarak düşünüldüğüne vurgu yaptı. UKÜ’nün de bu vizyon çerçevesinde yapılan proje ve çalışmaları daha koordine şekilde yürütmek ve öğrencilerin parçası, hatta sahibi olduğu projelerin ortaya çıkmasını sağlamak için 2018 yılında kurdukları “Sürdürülebilir Kampüs Ofisi” ile birçok yeni proje ürettildiğini belirtti.

“Öncelikli hedef çevreye duyarlı ve bilinçli bir toplum”

Esas hedef olmasa da uluslararası değerlendirme kuruluşu UI GreenMetric sıralamasında düzenli şekilde gösterilen başarınında gidilen yolun doğruluğu konusunda alınan bir geri dönüm olarak değerlendirildiğini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Abbasoğlu, öncelikli hedefin çevreye duyarlı ve bilinçli bir toplum yetişmesi olduğunun altını çizdi. Dr. Abbasoğlu açıklamalarında öğrencilerin ve diğer UKÜ mensuplarının kendi projelerini üretmelerinin ve yürütmelerinin bu bilinçlenme sürecini hızlandırdığını belirterek, “UKÜ, şu anda tüm Kıbrıs adasında bu sıralamaya giren 4 üniversite’den birisi ve açık farkla adanın en iyi üniversitedir. Türkiye’de ise 52 üniversite arasında 5. sırada yer almaktayız” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar topluma hitap ediyor”

Yapılan çalışmaların sadece kampüs sınırları içerisinde yaşayan kişilere değil tüm topluma hitap ettiğine dikkat çeken Dr. Abbasoğlu, birçok projeye toplumun farklı kesimlerinin ve ilk ve orta eğitimden birçok okulunda dahil edildiğini belirtti ve bugüne kadar dahil olmayan tüm kesimleri üniversitede yürütülen çalışmaları görmeye ve katılmaya davet etti. Açıklamasının sonunda Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, bu proje kapsamında başta Lefkoşa Türk Belediyesi, Velespeed ve Taşkent Doğa Parkı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek katkı koyan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.