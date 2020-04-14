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LTB’den, toptancı ve tedarikçilere denetleme

14 Nisan 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Koranavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık olan toptancı ve tedarikçilere yönelik hem bilgilendirme hem de denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toptancı ve tedarikçiler hem bilgilendirilecek hem denetlenecek

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Sağlık Şubesi ile Çarşı Mezbaha Birimi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, içerisinde veteriner ve gıda mühendislerinin de yer aldığı belediye ekipleri LTB sorumluluk alanınnda bulunan tüm gıda depoları, paket yerleri ve tedarikçileri denetleyecek.

Kimya mühendisi Memduh Erişmen’in de yer aldığı çalışmalarda Kovid-19’a karşı hem işyeri çalışanlarının hem de yurttaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler, dikkat edilmesi gereken noktalar ve uygun paketleme yöntemleri konularında işyeri sahipleri ve çalışanlarına bilgiler verilecek.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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