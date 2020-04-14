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Kanser Hastaları Derneği’nden bağış çağrısı

14 Nisan 2020
Kanser Hastaları

Kanser Hastaları Derneği Başkanı Raziye Kocaismail sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kanser Hastaları Derneği için herkesi yardım etmeye davet etti.
Dernek Başkanı Kocaismail, ”Bu kampanya ay sonuna kadar sürecektir. Balomuz Cuma Akşamı… Evimizde pişiriyoruz… Güzelim giysilerimizi giyiyoruz… YouTube üzerinden Bahar Gökhan şarkılarını seçiyor… Müziğimizi açıyoruz… Ve Allaha sağlıklı olduğumuza şükrederek aile Başına 50 TL’nin altına gelmeyecek bir bağışı ya da FİTRELERİMİZİN bağışını Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne YAPIYORUZ” diyerek yardım etmek isteyen herkese çağrıda bulundu.
Kocaismail’in paylaşımı şöyle:

Canlarım
Bu kampanya ay sonuna kadar sürecektir
Balomuz Cuma Akşamı
Evimizde pişiriyoruz
Güzelim giysilerimizi…

Raziye Kocaismail paylaştı: 12 Nisan 2020 Pazar

Banka Hesap Biilgileri şöyle:
Türkiye İş Bankası
UBAN TR 11 0006
4000 0016 8181 018199
Hesap Numarası: 6818-0018199
İKTİSAT BANKASI
UBAN : CT42 1280 2013 0000 0000 1649 2352
Hesap Numarası: 9013-16492-352
YAKINDOĞU BANKASI
10-304-0000001313
KT.ÖĞRETMENLER BANKASI
UBAN CT07120000690004005454001001
Hesap Numarası 5454
CREDİTWEST BANKASI
Çatalköy Şubesi: 31-304-0000000467
Ortaköy Şubesi : 14-304-0000000040
Kaymaklı Şube. : 12-304-0000000332
VAKIFLAR BANKASI LEFKOŞA
11-300-0000000319”


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