Kanser Hastaları Derneği’nden bağış çağrısı

Dernek Başkanı Kocaismail, ”Bu kampanya ay sonuna kadar sürecektir. Balomuz Cuma Akşamı… Evimizde pişiriyoruz… Güzelim giysilerimizi giyiyoruz… YouTube üzerinden Bahar Gökhan şarkılarını seçiyor… Müziğimizi açıyoruz… Ve Allaha sağlıklı olduğumuza şükrederek aile Başına 50 TL’nin altına gelmeyecek bir bağışı ya da FİTRELERİMİZİN bağışını Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne YAPIYORUZ” diyerek yardım etmek isteyen herkese çağrıda bulundu.