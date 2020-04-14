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Değirmenlik Dayanışma Mutfağı yardımlara devam ediyor

14 Nisan 2020

Değirmenlik Belediyesi, “Siz Evinizde Biz Yanınızda” diyerek başlattığı evlere temin programı çerçevesinde “Dayanışma Mutfağı” için yardım toplamaya devam ediyor.

Karavzirler: Muhtarlar aracılığıyla ihtiyaçlı kişilere destek vermeye devam ediyoruz

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yaptığı açıklamada, kapsamlı bir dayanışma hareketinin devam ettiğini söyleyerek, 16 köyde, muhtarlar aracılığı ile belirlenen ihtiyaçlı kişilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü koşullarda hijyen,  dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile birlikte ihtiyaçlı vatandaşın yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Karavezirler şöyle devam etti:

“Beldemizde gerek işletmeler gerekse duyarlı kişiler bu dayanışma hareketine  destek olmaya devam ediyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaşımız (100 koli iaşe),  Gülten Veli Eczanesi (100 koli iaşe), Şah Baharatları (60 koli iaşe),  Bahadır Yalauç Yapı Market (50 koli iaşe), Raif Serinsu (50 koli iaşe), Yeniceköy-Çukurova Avcılık Atıcılık Derneği (40 koli iaşe), Hasan Ekingen-Sü-Ha Tic. (20 Koli Molehiya), Canser LTD. (600 adet Bulaşık Deterjanı), Trodos Bal (100 Kabak Macunu), Cihangir-Düzova İlkokulu  (235 adet 1 litrelik süt), Huriye Öztümen-Gürcan Kantarcıoğlu (12 paket bebek bezi), Ozan Karavezirler (12 Adet Bebek Sütü) de bizlere destek oldu. Bu süreç ve hergün çoğalarak  devam etmektedir.  Her geçen gün bu güzel harekete katkı koyan üreticilerimizi, işletmelerimizi ve gönüllüleri açıklamaya devam edeceğiz”

“Siz Evinizde, Biz Yanınızda”

Bu dönemde gerek ilaç gerekse iaşe yardımlarının organizasyonunu yapan personele de teşekkür eden Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler: “Siz Evinizde, Biz Yanınızda’  diyerek bu zor dönemde halkımızın kapısını çalıp ihtiyaçlı kimselere hizmet götüren çalışma arkadaşlarım; Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Laden Serinsu Konuşur’a, onunla birlikte çalışma yürüten tüm Gündüz Bakım Merkezi çalışma arkadaşlarıma ve onlara bu dönemde yardımcı olan tüm zabıta arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ederim” dedi.

Karavezirler, “Dayanışma Mutfağı”na katkı sağlamak , bilgi almak ya da yardım talebinde bulunmak  isteyenlerin, 0533 888 25 08, 0533 850 59 98 veya 0392 23 23 322 numaralı telefonlardan arayarak, Belediyenin Facebook Sayfasına mesaj atarak Gündüz Bakım Merkezine ulaşabileceklerini kaydetti.



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