Güney’de, market çalışanlarının testleri pozitif

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Alphamega Süpermarket’ten yapılan açıklamada, personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde, Lefkoşa’nın güneyinde Engomi bölgesinde koronavirüs vakalarının bulunmasından sonra tüm uygun güvenlik ve hijyen önlemlerinin alındığını kaydedildi.

Gerekli tıbbi muayenelerden geçtikten sonra süpermarketin tüm personelinin, evde izolasyon sürecine alındığı ve yeni personel alındığı bildirildi.

Çeviri: Voiceofisland