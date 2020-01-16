Kıbrıs

LTB’de izinsiz satış yapan kişilere cezai işlem

16 Ocak 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Zabıta Şubesi, başkent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerinde, izinsiz satış yapan kişileri tespit ederek, satışa sunulan ürünlere el koydu.

Denetimlerde Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyyar ve izinsiz şekilde satış yapılan ürünler toplatılırken, satış yapan kişilerle ilgili cezai işlem yapıldı.

“Vergisini veren, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işyerlerinden ürün alınmalı”

Denetimlerin ardından toplatılan ürünler çeşitli yardım kuruluşlarına teslim edilecek. Şubeden yapılan açıklamada, yurttaşlara; vergisini veren, yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren işyerlerinden ürün satın almaları önerilirken, kaçak ve izinsiz satış yapan kişilerin LTB’nin Alo 185 Hattı’na bildirilmeleri istendi.



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