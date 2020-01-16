Gönyeli sıkı hazırlanıyor

“BEŞ YABANCIDAN ÜÇÜ KALACAK”: Yabancılar konusunda henüz karar vermediklerini belirten Turan Altay şunları belirtti: “Mevcutlara ilaveten 2 yabancı futbolcu daha aramıza katıldı. 5 yabancı arasından 3’ünü belirleyeceğiz

K-Pet Süper Lig’de devre arası hazırlıklarını sürdüren Gönyeli ilk devrede bir türlü alt sıralardan kurtulamamasına rağmen ikinci devre için daha umutlu. Kırmızı-beyazlı ekip ilk devreyi 15 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanla toplamıştı. İkinci devreye sıkı bir şekilde hazırlanan Gönyeli hazırlık maçları ile de kendini test etme imkanı buluyor. Bu çerçevede Gönyeli yarın kendi sahasında M.Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.

Altay: “İyi bir kamp dönemi geçirdik”

Gönyeli Kulübü Teknik Direktörü Turan Altay devre arası çalışmaları ve kamp sürecini değerlendirirken şunları söyledi: “Merit Lefkoşa Hotel’de güzel bir kamp dönemi geçirdik. Kimi zaman kendi sahamızda kimi zaman başka sahalarda antrenman yaptık. Birlik ve beraberliğimiz pekiştirdik.”

“Beş yabancıdan üçü kalacak”

Yabancılar konusunda henüz karar vermediklerini belirten Turan Altay şunları belirtti: “mevcutlara ilaveten 2 yabancı futbolcu daha aramıza katıldı. 5 yabancı arasından 3’ünü belirleyeceğiz. Antrenmanlar ve hazırlık maçları bu konuda net karar vermemizi sağlayacak.”

“ Fikstür avantajımız var”

Takımdan ayıracak yerli bir futbolcunun olmadığını belirten Turan Altay savunma bölgesine yapacakları takviyenin yerli statüde olan bir isim olacağını vurguladı. Kırmızı-beyazlı ekip GHE’den Tunahan ve Mahmut’dan sonra Küçük Kaymaklı’dan da eski oyuncusu Yağış Gençay’ı renklerine bağlamıştı. Gönyeli’nin başarısızlığa alışkın olmadığını vurgulayan Altay “İkinci devrede bambaşka bir Gönyeli olacak. Bu yönde sıkı bir çalışma programı ortaya koyduk ve şu an her şey yolunda gidiyor. Bana göre fikstür avantajımız var. Bunu iyi değerlendireceğiz.”

“ Kupaya da önem veriyoruz”

Hedeflerinin her ne kadar ligde kalmak olmasa da kupaya da önem verdiklerini belirten Altay son olarak şunları açıkladı: “İlk hedef tabi ki ligde kalmak. Ancak bu değildir ki kupaya önem vermiyoruz. Kupada K.Kaymaklı ile sahamızda oynayacağız. Hedef tur atlamaktır. Bunu da birlikte başaracak güçteyiz. Camia olarak kenetlenip gereken ne ise yapacağız”