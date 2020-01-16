Hentbol erkeklerde hedef KTSYD finali

Hentbolda Spor Yazarları Derneği Kupası erkekler yarı final maçları bugün oynanıyor

KKTC Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)nin her yıl geleneksel olarak ortaklaşa düzenlediği kupa maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Hentbol büyük erkekler ve kadınlar arasında düzenlenen KTSYD Kupası’nda maçlar CIU Arena’da oynanıyor.

Turnuvanın ilk gününde kadınlar maçları oynanmıştı ve UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları finale yükselmişlerdi. İkinci gün maçında ise erkekler ön eleme mücadelesi verildi. YDÜ-MGA mücadelesinde kazanan YDÜ oldu.

YDÜ-MGA: 46-31

Hakemler: Ülviye Beşe, Ahmet Şendilli

YDÜ: Tolga, Mert Göksu, Hakan, Berkem, Arda Kahraman, Buğra, Çağay, Özgü, Arda Kansu, Ali Arda, Doğukan, Selami, Cemil, Murat, Serkan, Mert

MGA: Ataer Hakkı, İbrahim, Hakan, Hüseyin, Ahmet, Ömer, Hüseyin, Cemal, Berat, Bayram.

İlk devresi başabaş mücadeleye sahne olan mücadelede YDÜ son bölümde skor üstünlüğünü sağladı ve bunu maç sonuna taşıdı. Hentbol KTSYD Kupası erkekler ön eleme maçında MGA’yi 46-31 mağlup eden Yakın Doğu erkekleri yarı finale yükselirken maçın en skorer ismi MGA’dan 11 sayı ile Ömer Oklu oldu.

Hentbol KTSYD Kupasında final maçları 18 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak. Kadınlar ardından erkeklerde de finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maç programı şöyle:

Bugün

CIU Arena

Saat 18.00: GG-YDÜ

Saat 19.45: UKÜ-Yükseliş