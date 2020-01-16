Diğer SporlarSpor

“Bu maç çok kritik”

16 Ocak 2020

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde lider durumda yer alan Engellilerimizin koçu hafta sonu başlayacak ikinci devre öncesi Havadis’e konuştu

MAÇI KAZANMALIYIZ: Koç Hüseyin Dayı, Bu hafta 2. devrenin ilk maçına çıkıyoruz. Bire bir rakibimiz olan Pendik ile  deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçtan galibiyet aldığımız takdirde Süper lig yolunda büyük bir şans yakalamış oluruz.”dedi

 

Tonguç KOTAK

 Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde lider durumda yer alan Engellilerimizin koçu hafta sonu başlayacak ikinci devre öncesi Havadis’e konuştu.

1.Ligi’de ilk üç takımın Süper Lige yükseleceği ligde ikinci devre hafta sonu başlıyor.

 

Lider deplasmanda

İlk devreyi 11 maçta 11 galibiyetle 22 puanla yenilgisiz lider kapatan ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan KKTC Engelliler ikinci dverenin ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü ikinci sıradaki Pendik deplasmanına olacak.

 

Kazanırsak hedefimiz açılır

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandale Basketbol takımı koçu Hüseyin Dayı, Havadis’e konuştu.

Dayı, “Bu hafta 2. Devrenin ilk maçına çıkıyoruz. Bire bir rakibimiz olan Pendik takımıyla deplasmanda karşılaşacağız.Zor bir maç olacak. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz. Savunmada ve hücumda istediklerimizi yaptığımız takdirde galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Bu maçtan galibiyet aldığımız takdirde Süper lig yolunda büyük bir şans yakalamış oluruz.

 

1.Lig

Takımlar                             O            G            M           AS          YS           P

1.KKTC                                 11           11           0             875         494         22

2.Pendik                             11           9             2             785         569         20

3.Antalya  BŞB                  11           9             2              775         636         20

4.G.Antep Eng.                11           8             3                733         625         19

5.Yalova                              11           8             3             696         621         19

6.Konya Eng.                     11           5             6             593         673         16

7.Bornova                          11           4             7             599         698         15

  1. Batman ESK                  11            4             7             578         742         15

9.Aksaray Bel.                   11           3             8             606         714         14

10.Bursa BESK                   11           3             8             659         774         14

11.Tuzla Bel.                      11           1             10           580         688         12

12.M.P Samsun                               11           1             10           530         775         12

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Gönyeli sıkı hazırlanıyor

16 Ocak 2020

Hentbol erkeklerde hedef KTSYD finali

16 Ocak 2020

Salon seçmesi “tartan” da yapıldı

15 Ocak 2020

Anderson ligin lideri

15 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı