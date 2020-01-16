“Bu maç çok kritik”

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde lider durumda yer alan Engellilerimizin koçu hafta sonu başlayacak ikinci devre öncesi Havadis’e konuştu

MAÇI KAZANMALIYIZ: Koç Hüseyin Dayı, “Bu hafta 2. devrenin ilk maçına çıkıyoruz. Bire bir rakibimiz olan Pendik ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçtan galibiyet aldığımız takdirde Süper lig yolunda büyük bir şans yakalamış oluruz.”dedi

Tonguç KOTAK

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde lider durumda yer alan Engellilerimizin koçu hafta sonu başlayacak ikinci devre öncesi Havadis’e konuştu.

1.Ligi’de ilk üç takımın Süper Lige yükseleceği ligde ikinci devre hafta sonu başlıyor.

Lider deplasmanda

İlk devreyi 11 maçta 11 galibiyetle 22 puanla yenilgisiz lider kapatan ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan KKTC Engelliler ikinci dverenin ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü ikinci sıradaki Pendik deplasmanına olacak.

Kazanırsak hedefimiz açılır

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandale Basketbol takımı koçu Hüseyin Dayı, Havadis’e konuştu.

Dayı, “Bu hafta 2. Devrenin ilk maçına çıkıyoruz. Bire bir rakibimiz olan Pendik takımıyla deplasmanda karşılaşacağız.Zor bir maç olacak. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz. Savunmada ve hücumda istediklerimizi yaptığımız takdirde galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Bu maçtan galibiyet aldığımız takdirde Süper lig yolunda büyük bir şans yakalamış oluruz.

1.Lig

Takımlar O G M AS YS P

1.KKTC 11 11 0 875 494 22

2.Pendik 11 9 2 785 569 20

3.Antalya BŞB 11 9 2 775 636 20

4.G.Antep Eng. 11 8 3 733 625 19

5.Yalova 11 8 3 696 621 19

6.Konya Eng. 11 5 6 593 673 16

7.Bornova 11 4 7 599 698 15

Batman ESK 11 4 7 578 742 15

9.Aksaray Bel. 11 3 8 606 714 14

10.Bursa BESK 11 3 8 659 774 14

11.Tuzla Bel. 11 1 10 580 688 12

12.M.P Samsun 11 1 10 530 775 12