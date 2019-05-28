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LTB Kadın Sığınma Evi’ne anlamlı bağış

28 Mayıs 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Doku” isimli kitabının tüm gelirini Kadın Sığınma Evi’ne bağışlayan emekli edebiyat öğretmeni Gülgün Serdar’ı kabul etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Serdar, yardımlaşmanın, dayanışmanın sembolü olan Ramazan ayında zor durumdaki kadınlara katkı yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, emekli edebiyat öğretmeni Gülgün Serdar’a duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

LTB Kadın Sığınma Evi’nin toplumun tek kadın sığınma evi olduğuna söyleyen Harmancı, sadece Lefkoşa’dan değil ülkenin farklı şehirlerinden kadınların sığınma evinden faydalandığını söyledi.

Başkan Harmancı, bu tarz destekler ile sığınma evinin çok daha iyi noktalara geleceğini ve bundan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

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