Serdar Denktaş: Özersay’ın ayakları daha yere basmadı

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamalarda bulundu.

Denktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Belli ki bir kaç kişinin çalışıp, ondan sonra copy paste yaparak, kurdukları bir program. Maliye kısmında halihazırda hazırlanmış olan işlemlerin devam ettirileceği var o bakımdan memnunum. Başbakanlığın altında eğitime yönelik bir paragraf var. Müfredatın başbakanlık altında yeniden düzenleneceği gibi onun için dün sordum. Eğitimi de mi size bağlandınız diye. Çünkü biliyorsunuz Maliye de oraya bağlandı. Yasal bir engel yok. Ama yasal olarak yürütebilir misiniz? Hayır.Niye? Çünkü yasa direk olarak yetkiyi Maliye Bakanına verir, Maliye Bakanlığına değil. Kalem aktarmada, yeni kalem açmada, ödenek artırmada Maliye Bakanıdır yetkili. Şimdi Maliye Bakanı yok ortada. Maliye Başbakanı var. Peki Maliye Bakanı ne oluyor? Noter”

“Bütçe Dairesi planlamayı yapan dairedir. Hazine Dairesi de uygulayandır. Maliye ile igili bakanlık hangisidir? Maliye Bakanı mı?Maliye Başbakanı mı?Burda bir karışıklık doğacak bu bir. Çok ilginçtir! Al gülüm ver gülüm derdi ya Ersin Tatar , alayım gülüm de vereyim gülüm hükümetine dönüştü. Bütçe Dairesi ve Hazine Dairesi Başbakanlığa bağlı Maliye hiç bu işlere karışmıyor, noterlik yapacak. Bütçe Dairesi ve Hazine Dairesi Başbakanlığın altına bağlı ama dairenin birine bir parti diğerine de diğer parti atıyor müdürünü”.

“Sen aynı partinin Maliye Bakanı’ndan bunları alırsan Başbakanlığa. Başbakanlık çok önemli bir yerdir.Her bakanlık aslında oraya bağlıdır. Her bakanlığa yönelik her gün için heran için birşeyler yapman gerekir senin. Onun üstüne bir de Maliye. Maliye Bakanlığına çok meraklı ise idi Sayın Tatar parti başkanı olmazdı hükümeti kurma görevini bir başkası alırdı ve Maliye Bakanlığı yapardı. Maliye bu şekliyle işlemeyecek neyini denetleyeceksin.Ortada işlemeyecek bir maliye var”.

“Sayın Özersay’ın ayakları daha yere basmadı. 14 aylık tecrübeden bahseder. Ben 30 yıldır siyasetin içindeyim bunun 15 yılı iktidarlarda geçti hala daha benim her geçen gün edindiğim bir tecrübe vardır. 14 aylık tecrübe ne? Yani ilkokul mezunu olarak benim akademisyen profesörlük yapmaya talip olmama benzer bu iş.Onun için lütfen devleti bu şekilde bozmasın derim. En önemlisi UBP’nin imzalamış olduğu protokolde bakanlıkların yapısının yasal hale getirilip, bir kere daha altı ile beraber bozulmamasını sağlamaya yönelik imza attıkları protokol var. Sona erdi ama halen geçerli protokoldür o. Peki o protokol ve o imza ortada dururken Maliye Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığı siz nasıl böyle param parça edersiniz”.

“Devir günü efendice ikaz ettim. Sakın ha böyle birşey yapmayın bu büyük bir yanlış olur, hata olur. Bu hatanın cezasını neticede halk öder. Devlet olarak hep beraber öderiz yapmayın bunu. Yine de bakayım yapıyorlar. Deneyecekler, işlemediğini hep birlikte göreceğiz. Bütün bu dairelerin ve maliyenin o kurumsal yapısının darmadağın olması demektir bu. O kurumsal yapıyı bir bozdunuz mu toparlamanız mümkün değildir. Maliye Bakanlığı da yapmış bir Ersin Tatar’ın böyle bir olaya nasıl evet dediğini hiç anlayamam. Koalisyon ortağınıza olmayacağını anlatırsınız. Mümkün olmadığını anlatırsınız dönersiniz Maliye ‘yi gerekirse verirsiniz denge kurmak istiyorsanız. Karşılığında başka bir bakanlığı siz alırsınız”.

“Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da bu sistemin çalışmayacağını, o da görüyor. O da söylüyor. Bırakın Olgun Amcaoğlu’nu daha önce Maliye Bakanlığı yapmış olan Ersin Tatar bunu çok çok iyi biliyor. Ama sırf alınan talimat gereğince bu hükümet kurulsun diye alayım gülüm de veririm sana gülüme döndü iş. Böyle bir ortaklık olamaz. Belki ki hepsi acemi”.

“Şunu beklerdim en azından! Hadi, siz çok fazla uzun süre siyasette bulunmadınız. Devletin işleyişini Maliye Bakanlığı yapmış olmanıza rağmen tam kavrayamamış olabilirsiniz.Ama duayeni var bu işin bir tane usdanız, büyük abiniz, onursal başkanınız, ruhani lideriniz Sayın Eroğlu. Yahu dön bir ona sor abi böyle birşey isterler bunlar, ne dersin diye bir ona sor. Bir görüş al. Eğer o da buna tamam demişse ben yanlışım, göreceğiz! nasıl yürüyecek bu hükümet”.

“HP’nin şikayetlerine bakıyorum bakanlıklar arası ayrım yapıldı, HP bakanlıklarına kaynak aktarılmadı. Yani El insaf! El insaf. Bu ise idi şikayetin, bunu bir sorsaydın bende ki hata da bildiklerini varsaymaktır. Sorsaydın sana açıklardım ne olduğunu. Büyük yatırımların tümü TC kaynaklı dediğimiz kalemlerdir. İşte yolların yapımı, büyük bina yapımı, alt yapı ile ilgili yatırımların tümü TC kaynaklıdır. Bütçe disiplini gereği siz yerel kaynak ile ilgili hazırladığınız bütçeden bu tarafa aktarma yapamazsınız aslında. Biz buna rağmen her sıkıştığı noktada Ulaştırma Bakanlığının birşeyler bulup, bir yol bulup aralarından geçip engellerin, barikatların bir miktar da para aktardık. Aktarmadık değil. Kullanmak istemiyorum o sözcüğü bahanelerini güçlendirmeye çalışıyorlar”.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI TOLGA ATAKAN’IN YOLLAR İÇİN KAYNAK YARATILMADIĞI YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMASINA İSE DENKTAŞ ŞU YANITI VERDİ :

“Yok böyle birşey.Sürekli bir talebi oldu.Ya işte şu kadar isterim bu kadar isterim diye. Ve aktardım da kendisine. Her türlü talebini de karşılamaya çalıştım. Ve çok iyi de bir ilişki içerisindeydik. Yani bu suçlamayı yapmalarını ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü kendi yerel gelirlerimiz içerisinden ayırabildiğim rakamları ve bütçe disiplini ve mali disiplin açısından benim ödemekle mükellef olduğum yerleri ödedim. Bizim mükellefiyetimiz olmayan ama para gelmediği için açıkta bırakmamak adına elimizden gelen katkıyı koyduk. Türkiye’den para gelseydi zaten bir sıkıntı olmazdı”….

TÜRKİYE’DEN PARA GELMEMESİNİN SEBEBİ NE İDİ ?

“Ben onu anlamış değilim. Şimdi Sayın Özersay diyor ki! Mali açıdan güven vermedik Türkiye’ye. 2016’da devraldım Maliye’yi. 2016, 2017, 2018 teknik heyetin hazırladığı raporun tümü de Maliye ile ilgili olumludur. Nasıl güven vermemişiz? Türkiye ile irtibat halinde olan ve Ekonomik protokol da dahil olmak üzere bunun görüşmesini yapan ben değildim. Ben hiç olmadım. Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı idi. Başbakan Yardımcısı en fazla Türkiye ile muhatap olan kişi idi, ziyaretler ve görüşmeler açısından. Başbakan’dan da çok fazla gitti ve görüştü. Eğer bir güven verilememişse bunun suçlusu biz değil kendisidir”.

“Bahane arıyorsan ve suçlama yapmak istiyorsan. Ve suçlamaya devam ediyorlar itibar kaybettiklerindendir. Çünkü aylardan beridir bakanlar kurulundaki güvensizliğin ana nedenini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ana nedeni bu güvensizliğin ta başından beri kurultay öncesi başladı bu dedikodular HP ile UBP kuracak diye. Kaç defa konuştuk.Doğru dürüst bir cevap verin.Hergün ben dedikoduya cevap mı vereceğim. O da doğru. Tamam yahu güvenmek lazım. Son artık 1-2 ay önce yaptığımız bir toplantıda ilk defa gözümüzün içine baka baka o kadar ciddi bir şekilde söyledi ki! Dedik tamam yahu dedikodudur. Güvendik. Meğer o gün aldatılmışız esas. Herşeyi ile kendileri ile beraber hareket eden bir televizyonda herşeyi ile, sahibi ile, kanalı ile vs vs. Gerekirse açıklanır gün gele. Şuan için daha ilerisini söylemeyeceğim. Gözümüzün içine baka baka da kör gözüne parmağım hareketi de yapma bana.O kadar da aptal değiliz”….

“Döviz düşecek herhalde. Ersin Bey artık Başbakan. Borsa da ucuzlayacak. Dolayısyla ucuzluğun gelmesi lazım artık. Herşeyin daha bir normale girmesi lazım. Çünkü 4’lü koalisyon idi bütün bu olayların sebebi ve suçlusu. O gitti şimdi herhalde herşey normale girecek. Görmemiz lazım”.

HÜKÜMETİN YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

‘’Yani umarım en üst seviyede yaparlar. ‘’

DÖRTLÜ KOALİSYONDA SUÇLU DURUMUNDA İDİNİZ?

‘’Hayır. Hiç ben suçlu konumuna girmem. Ben yasaları bir işi halletmek için gerer miyim? Evet gererim. Ama vatandaşa o işi sunabilmek adına yaparım. Kırmam, kopartmam ama gererim. Siyasette İnstiyatif kullanmak diye birşey vardır. Siz sadece kitapta yazılanla hareket etmeye kalkarsanız siyaset yapamazsınız, icraat yapamazsınız.Akademide gider oturursunuz ve anlatırsınız çocuklara, gençlere işte ! Şu şu öyle böyle olmalı diye. Ama gerçek hayat reel politika bunun çok dışındadır. ‘’

‘’Hukukçu bakan arkadaşımıza zannederim ilk günlerde söylemiştim de. Bak! Salt hukuk diyeceksen yerin avukatlık bürosudur. Hukukun yorumlaması avukatın görevlerinden biri mi? Evet biri. Aynı hukuka bakarsınız bir zanlı var bir de mağdur var. Hangisinin avukatı iseniz hukuku ona göre yorumlayarak bir yerlere varmaya çalışırsınız. Siyasette biraz böyledir. Bir adımı atmak istiyorsan ve önünde de bir engel var ise ben bu engeli nasıl aşarım mı?Oturur düşünürsün. Eğer engel yasal bir engel ise ama adım da atılması gereken bir adımsa o zaman erk sendedir, yasayı değiştirirsin. Eğer atacağın doğru bir adım ise. Budur siyaset. Yoksa oturup o böyle olmaz, bu böyle olmaz denilemez. Hiçbirşey yapma, icraat yapma ve otur”.

“Şimdi Mali protokol gelir gelmez önüne arkasına bakmadan altına imzayı basacaklar. 2019 için mali protokol hemen imzalanmalı. Mali protokol imzalanınca 1 milyar 300 milyonun hangi kalemlere nasıl dağılacağı görülecektir. Para gelince de alt yapı için yatırımlar başlayacak”.

HP’NİN HÜKÜMET ORTAKLARINDAN DESTEK BULAMADIK SÖYLEMİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

“Yani çok ayıp ediyor biliyor musunuz. Hükümet içerisinde bakanlar arasında da 4’lü toplantılarda da Kudret Özersay’ın her istediğini karşılamak için her türlü girişimi sayın Tufan Erhürman yaptı. Büyük haksızlık ediyor yani benden fazla ona haksızlık ediyor. Meclis’te kendisini engellemişler. Meclis’te komitelerde grubu olan çoğunlukta üç tane parti var. Biri UBP, CTP ve HP’dir. Muhalefet tabi ki engelleme yapacak. Diğeri CTP öbürü de HP. Kim engelledi seni yani CTP’liler mi. Bunu mu söylüyorsun. Hakikaten anlaşılır gibi değil. Bir sürü yasa var benim de gönderdiğim Maliye Bakanlığı olarak. Ve protokolda varolan yasalardır büyük bir çoğunluğu. Hazırladık gönderdik hiçbirisi görüşülmedi.Ne diyeceğim ben de şimdi çıkıp. HP’liler engelledi. Ayıp yani. 15 aylık kurulan dostluğa, kurulan samimiyete ayıp”.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIK DÜŞÜNCENİZ DEVAM EDİYOR MU?

‘’Hep Haziran’ı işaret ettim değil mi? Geliyor Haziran bekleyelim biraz daha. ‘’

ANCAK MALİYE’Yİ İYİ NOKTAYA GETİRSEM DÜŞÜNÜRÜM ADAYLIĞI DEMİŞTİNİZ?

‘’Maliye’yi ben iyi bir noktada bıraktığıma inanıyorum. Yani 850 milyon açık öngörüsü ile aştığımız bir bütçedir. Türkiye’den para gelmesi halinde 850 milyonu sıfır hatta artı bütçeye getirebileceğimizin öngörüsünü yapmıştık.Devrettiğim nokta Maliye’yi hiç de olumsuz bir nokta değildir. Bütün derdim benim para gelmese bile kendi ayaklarımız üzerinde durarak, savunma da dahil biz bu ödemeleri yapabilecek miyiz? Biraz olsun yatırıma kaynak yaratabilecek miyiz? ‘’

4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETİNİN EKONOMİK ÇALIŞMALARI ENDİŞE Mİ YARATTI BAZI KESİMLER TARAFINDAN?

“Öyle anlaşılıyor. Yani herşeye rağmen 15 aydır geçen yılın Ağustos’undan beridir demek ki 11-12 aydır hiç para gelmeden bunları yapabiliyorsak. Şunu yayıyor UBP’liler. Sosyal medyada görünce bir UBP’linin arkasında amblemi ile bunu savunduğunu. Dedim yazıklar olsun yahu. Yalan olur da bu kadar değil. Propaganda olur da bu kadar değil. Söyledikleri de şu! Ne inanırsınız yahu para gelmediğine. Para gelir, elçilik verir bu da para gelmez diye bağırır diyorlar benim için. İnsaf! Nasıl anlatayım ben ahaliye hakikaten 31 Aralık’ta 100 Milyon TL bir rakam geldi. Ancak onun dışında bir kaynak gelmedi. Ve yani tüm bu kelimelerin Türkiye’yi burada temsil eden resmi makamların taleplerini de yerine getirmeye çalıştık. Niye? Bir sıkıntı var Türkiye’de gelmiyor bu para. Ama işler durmaz ki. İşler devam etmeli. Alınan emtiya ödenmeli. Bunları yaptık ve sen hala daha diyeceksin gelirdi para elçiliğe de gizli gizli verirdi. Bunu sırf propaganda yapasın diye. Bizim 3 yıllık uğraşımızı sıfır gösteresin diye. Ayıp. Ve bu çok yaygın olarak konuşuluyormuş UBP’li örgütler içerisinde. Yazık ediyorlar, vazgeçsinler bundan”.

“Bir itibarsızlaştırma süreci yaşadık. Ters tepti. Şimdi onun devamı geliyor. Nedir dertleri bir bilsem. Onu da anlatacağım. Tahminlerim var belki Perşembe günü ortaya koyarım. Söyler miyim? Söylemez miyim? Zamanlamasına bir bakacağım”.

“Ben Türkiye’ye kılıç çekmem. Ama kendi halkımın hakkını da savunurum.Asla Türkiye’ye kılıç çekmem. Böyle birşey kimse benden beklemesin. Türkiye’deki değişik idarecilerle zaman zaman askeri makamlarla geçmiş yıllarda 30 yıllık süre içerisinde çok ters düştüm çok kapıştım. Ama o kapının ardındadır. Ben böyle yetiştirildim”.

NEDEN TÜRKİYE SİZİ MUHATAP ALMADI?

“Bilmiyorum. Sorguladım kendimi ama bulamadım bir şey. Çok düşündüm, çok da girişim yaptım nedir anlayayım diye. Ama bugüne kadar cevabını almış değilim”

(BRT)