Kıbrıs

LTB ile Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği protokol imzaladı

12 Mart 2019
Mehmet harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) arasında, “şehir sakinlerini dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek” amacı ile iş birliği protokolü imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, “Sağlıklı Şehir ve Şehir Sakinleri” vizyonu kapsamında hazırlanan protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan imza koydu.
Protokol, şehir sakinlerini yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı gıdalar tüketmeye teşvik etmek, gıda maddeleri ile ilgili yanlış bilgileri düzeltmek ve farkındalık yaratmak için yapılacak çalışmaları kapsıyor.
Protokol, ihtiyaç duyulabilecek konularda bilimsel araştırmaların iş birliği içerisinde yapılması, saha çalışmaları, sağlıklı yaşam biçiminin teşvik edilmesi, yerel yönetimler sağlık vizyonu ve politikası oluşturulmasında bilgi, birikim ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla ortak faaliyetler düzenlemeyi de içeriyor.

FESTİVAL YAPILACAK
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imzalanan protokol ile, toplumda beslenme kaynaklı hastalıkların azalmasına katkı sağlanacağını belirterek, KTDB Başkanı Ayşe Okan ile yönetim kurulu üyelerine iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.
Harmancı, KTDB ile eğitim çalışmaları, saha uygulamaları dahil olmak üzere bilimsel çalışmalarda da iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.
Sağlıklı yaşam ve beslenme ile sağlık arasındaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyleyen Harmancı, Mayıs ayı içerisinde sağlıklı yaşam temalı bir festivalin KTDB ile LTB ortaklığında yapılacağını da sözlerine ekledi.

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