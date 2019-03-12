Kıbrıs

Engelli yoklama bildirgeleri için son başvuru tarihi 29 mart

12 Mart 2019
Çalışma Dairesi Müdürlüğü

Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin tümüne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgeleri gönderilirken, bu bildirgelerin en geç 29 Mart’a kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine veya Bürolarına ulaştırılmaları gerektiği bildirildi.

Çalışma Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebilecekleri belirtildi.

29 Mart’a kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi Amirlikleri veya Bürolarına ulaştırmayanlara verilen nakdi yardım Nisan ayı itibariyle durdurulacak.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engellilerin gereken duyarlılığı göstermeleri istendi.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

SELDA BAĞCAN

Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek

12 Mart 2019

Lefkoşa’da trafik kazası 6 genç yaralandı

12 Mart 2019

KTAMS: İş kazası kader değil cinayettir

12 Mart 2019

TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

12 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı