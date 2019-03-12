Engelli yoklama bildirgeleri için son başvuru tarihi 29 mart

Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin tümüne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgeleri gönderilirken, bu bildirgelerin en geç 29 Mart’a kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine veya Bürolarına ulaştırılmaları gerektiği bildirildi.

Çalışma Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebilecekleri belirtildi.

29 Mart’a kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi Amirlikleri veya Bürolarına ulaştırmayanlara verilen nakdi yardım Nisan ayı itibariyle durdurulacak.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engellilerin gereken duyarlılığı göstermeleri istendi.