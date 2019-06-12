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LTB Halk Sağlığı Şubesi 69 iş yerini denetledi

12 Haziran 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 20 Mayıs ile 31 Mayıs  tarihleri arasında 69 işyeri denetlendi. 14 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetimler sonucunda  Ahmet Kaya Market isimli iş yerine son kullanma tarihi geçmiş ürünler satması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında  para cezası kesildi.

British Culture College isimli iş yerine izinsiz, sağlık karnesiz ve gayrı sıhhi ortam nedeni ile kapatma cezası uygulandı.

Müsadere İşlemleri

Lemar Süpermarket’den 4 birim (24 adet), Ahmet Kaya Market’den 8 birim (117 Adet), Ayamar Market’den 6 birim (18 Adet), Reis Süpermarket 9 birim (42 Adet), Cebe 2 Market’den 10 birim (54 Adet + 2 Kilo), Lucky Brothers- 2 Market’den 14 birim (67 Adet) ürün tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmadığından dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:4 Restoran, 3 Kafe, 2 Meyhane, 1 Döner Salonu, 1 Sucuk İmalatı, 19 Market, 2 Dernek, 3 Okul Kantini, 9 Gıda Deposu, 5 Off licence, 16 Oto Galeri, 1 Pansiyon, 3 Güzellik Salonu.

Fuar Alanı’nda 58 Gıda Satışı Yapılan Stand Denetlendi

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından Fuar Alanı (Bayram Yeri) denetimlerinde toplam 58 gıda satışı yapılan stand denetlendi.

Denetlenen yerler niteliklerine göre: 6 Felafelci, 12 Mısırcı, 8 Pamuk Şekerci, 4 Lokma – Şamişi, 12 Kebap – Döner Yeri, 4 Kumpirci, 6 Krepci, 2 Çay – Kahve Yeri, 2 Dondurmacı, 2 Kuruyemişci.

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