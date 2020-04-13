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LTB ekipleri önce temizliyor, sonra ilaçlıyor

13 Nisan 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) COVID-19 salgını nedeni ile olağanüstü günler geçiren Lefkoşa’da temizlik ve düzenin devamı konusunda çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını her koldan sürdüren LTB Temizlik Şubesi, bir yanda temizlik, diğer yanda da ilaçlama işlerini devam ettiriyor.

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Çöp kaldırma işlemleri ve çekirge hizmetleri rutin olarak sürüyor

Yaşanan olumsuz durumlara karşın rutin çöp kaldırma işlemleri aksatılmadan devam ederken, çalışanlar maske, eldiven ve tulum kullanıyor. Yine önceden planlanan şekilde ana caddelerin süpürülmesi çalışmaları da kesinti olmadan sürdürülüyor. Rutin düzende çalışan 5 ayrı çekirge ekibi de başta ot, dal olmak üzere diğer evsel atıkları 5 günde 14 bölgede belirlenen günler içerisinde toplamaya devam ediyor.

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LTB Mezarlığı’nda temizlik devam ediyor

LTB Temizlik Şubesi her yıl belli tarihlerde gerçekleştirdiği LTB Mezarlığı’ndaki temizlik çalışmalarında ikinci haftaya girdi. Geniş bir alanı kapsayan mezarlıkta yabani otların kesimi, yanında mıntıka temizliği gerçekleştiriliyor. Her yıl aynı dönemlerde programlanan temizlik çalışmasının önümüzdeki hafta tamamlanması öngörülüyor.

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Şehrin her sokağı dezenfekte ediliyor

Temizlik Şubesi ekipleri tüm bu yoğunluk yanında COVID-19 tedbirleri kapsamında geniş çaplı bir hijyen çalışmasını da beraberinde sürdürüyor. Mekanik süpürge aracı ile yol kenarları sürülürken, ardından gelen tanker ile de ilaçlama gerçekleştiriliyor. Şehrin tüm bölgeleri ve bu bölgeler içerisinde yer alan tüm sokaklarda bu işlem iki kez gerçekleştirilirken, üçüncü tura geçildi. Bu tur için üçüncü bir araç filoya eklendi ve geçilen sokaklarda bulunan çöp bidonlarının ilaçlanması da sağlanmaya başladı. LTB Gezi Treni de belirlediği program dahilinde bu konvoya katılarak yurttaşlara böylesi sıkıntılı günlerde müziklerle moral veriyor.

 



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