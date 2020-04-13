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Soylu’nun istifası kabul edilmedi

13 Nisan 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifasını kabul etmedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifasını kabul etmedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle: “Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”Soylu, cuma günü birdenbire ilan edilen ve insanların panik halinde marketlere hücum edip sosyal mesafe kuralını hiçe saymasına yol açan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti.Bakan, beklenmedik sokağa çıkma yasağı ilanının hemen ardından katıldığı bir canlı yayında, “İşin başından itibaren sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır” demişti.



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