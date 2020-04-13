Serdaroğlu: Teknokrat hükümet şarttır

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hükümetin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği kararlar bağlamında tam anlamı ile bir başarı sağlayamadığını ifade etti.

Bunun nedeninin ise “oy kaygısı, siyaset yapma çabası” olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Herkes diğerinden bir haber, toplumla dalga geçiyorlar. Süratle toplum yararına radikal kararlar alınmalıdır” dedi.

Serdaroğlu, “Kişiler üzerinde siyaset yapmaya devam edecekseler de hemen teknokrat hükümet kurulmalıdır” diye konuştu.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun Havadis’e yaptığı açıklama şöyle:

“Yarım yamalak kararlarla süreci uzatıyorlar”

“Hükümet geç de olsa Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bir takım tedbirler aldı, bu bağlamda okullar ve bazı işyerleri kapatıldı. Ancak bu tedbirler yeterli değil. Biz, ilk gün ‘her taraf kapansın, kara, deniz ve hava ulaşımı dursun, hasta olanlar belli olsun, tedavileri yapılsın, 15 gün sonra da kontrollü şekilde iş yerlerini açalım, süreç uzamasın’ önerisinde bulunduk, yapmadılar. Şuanda da bunu yapmaktan çekiniyorlar. Yarım yamalak kararlarla süreci uzatıyorlar.

“Sosyal Sigortalar Dairesi, işsizlik ödeneklerini ödeyemeyecek”

Süreç uzadıkça ekonomimiz daha fazla daralıyor. Bugün küçük esnaf batma noktasında. İşten durdurmalar başlayacak, Sosyal Sigortalar Dairesi, işsizlik ödeneği veremeyecek. Onun da içini boşalttık çünkü.

“Bakanlar seçilmeme korkusu olmayan kişilerden oluşmalıdır”

Süratle radikal kararı almaları lazım ama eğer bu siyasi iradeyi gösteremiyorlarsa, kişiler üzerinde siyaset yapmaya devam edeceklerse hemen meclisteki tüm siyasi partilerin de içinde olacağı kriz hükümeti oluşturulmalı, bakanlıklara da dışarıdalar atamalar yapılmalıdır. Çünkü şuanda gördüğümüz kadarıyla kararlar sürekli değişiyor. Bir karar alınıyor, sosyal medya tepkileri ile bakanlar oy kaybı endişesi ile o kararından vazgeçip yeni bir karar üretiyor. Bakanlar seçilmeme korkusu olmayan kişilerden oluşmalıdır. Yasa gücü kararnamelerle halkın önünü açıp refah düzeyini artıracak kararlar alınmalıdır. Bankalara seçme hakkı, söz hakkı vermeden tüm kredileri faizsiz olarak ötelemeleri lazımdır. Yıllarca bu memleketin kaymağını yiyen, teşviklerinden, aflardan yararlananlar da elini taşın altına koymalıdır. Herkes eşit maaş alacak ama sermayeye, rantlara da eşit davranılacak mı? Benim borçları mı da sıfırlayacak mı? Tüm bunların olabilmesi için teknokrat hükümet şarttır.

“Toplumla dalga geçiyorlar”

Neticede, hükümet aldığı kararlarla tam bir başarı sağlayamamıştır. Bunun nedeni oy kaygısı ve hala daha siyaset ve seçim düşünülüyor olmasıdır. Bakanlıklar arası da çelişki ve koordinasyonsuzluk var. Bir bakan açıklama yapıyor diğer bakan yalanlıyor. Bilim Kurulu bir karar alıyor, Sağlık Bakanı çıkıp bu kararı eleştiriyor. Toplumla dalga geçiyorlar. İnsanlar koronayı unuttu içine düştüğü ekonomik sıkıntılardan.”