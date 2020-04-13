Haftalık trafik raporu: 12 çarpışma, 1 yaralı

Polis Basın Bülteni’nde yapılan açıklamaya göre 6 – 12 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 12 adet trafik çarpışması meydana geldi. Bu çarpışmalardan 1’i yaralanmayla ve 11’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen çarpışmada 1 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışma sebepleri; süratli araç kullanmak (6), dikkatsiz sürüş yapmak (4), kavşakta durmamak (1) ve diğer etkenler (1) yer almıştır.
Çarpışmalarda toplam hasar miktarı 99 bin 750 TL’dir.
Çarpışmaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa: 3
Gazimağusa: 6
Girne: 0
Güzelyurt: 1
İskele: 2