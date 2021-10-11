LTB ekipleri 124 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik yoğun denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 124 iş yerini denetledi.

Haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

85 Birim Ürün Müsadere Edildi, 2 İş Yerine Para Cezası Kesildi

Denetimlerde 4 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 85 birim ürün müsadere edildi, 2 iş yerine Sağlık Karnesiz Personel çalıştırmakdan ve tarihi geçmiş ürün muhafaza etmekten dolayı Belediyeler Yasası kapsamında 88 TL para cezası kesildi.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.