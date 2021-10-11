“Ergeni Anlamak ve Ergenle İletişim” konulu çevirim içi seminer yarın gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ’nin Ekim- Kasım aylarını kapsayan çevrim içi seminer programı devam ediyor. Yarın (12 Ekim 2021 Salı) saat 19.30’da Psikolog Pembe Ardıç, “Ergeni Anlamak ve Ergenle İletişim” konusunda zoom platform üzerinden katılımcılarla bir araya gelecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, interaktif şekilde düzenlenmesi planlanan ve sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek programın ücretsiz olduğu belirtildi. Kayıt ve detaylı bilgi için 0533 879 95 95 numaralı telefonun aranabilecek.

Programın devamında, 19 Ekim 2021 Salı 19.30’da Uzm. Psikolog Süheyla Timuçin “Çocuğumla Cinselliği Nasıl Konuşabilirim”

26 Ekim 2021 Salı 19.30’da Uzm. Dr. Yeliz Engindereli, “Boşanmış veya Boşanma Kararı Almış Anne Babaların Çocukları” konularında bilgiler aktaracak.

Program çerçevesinde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, saat 11.00’de Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz, Eğitimci, Polis ve Uzmanlara Yönelik “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”; Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet”; Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün, “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları”; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, saat 19.00’da Akademisyen Av. Çiçek Göçkün Bayramoğlu “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları” konularında bilgiler aktaracak.

Seminere katılım linki: https://us02web.zoom.us/j/5808112526?pwd=Tll4K09XalZ4NDBPY0Zxd1BFaEFTdz09

İD: 580 811 25 26

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