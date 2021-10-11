KıbrısManşet

Arabasında kuru sıkı tabanca ve mermi bulunan şahıs tutuklandı

11 Ekim 2021





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;10.10.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, S.A.(E-35)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan arama sonucu; 9 mm çapında bir adet kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında bir adet kuru sıkı boş mermi kovanı ile bir adet sivri uçlu bıçağı kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.







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11 Ekim 2021


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