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ABD’den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

11 Ekim 2021
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ABD’de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, durumun pandemi esnasında çocuklar arasındaki vakaların yetersiz tespit edildiğini kanıtladığını söyledi.





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11 Ekim 2021


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