ABD’den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

ÇOCUKLAR AŞI OLMALI MI?

Türkiye’de ise 18 Ağustos’tan bu yana COVID aşısı 15 yaş üstüne yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.

Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Kanada‘da 12-15 yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabileceği tavsiyesinin çıkmasının ardından aşılamalar başladı. Şimdiye dek birkaç milyon çocuğun aşılandığı duyuruldu.

Bilim insanları özellikle toplumun sürü bağışıklığına ulaşması ve yaşlıların Covid-19 korunması için çocukların aşılanmasını öneriyor.