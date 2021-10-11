ABD’den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, durumun pandemi esnasında çocuklar arasındaki vakaların yetersiz tespit edildiğini kanıtladığını söyledi.
ÇOCUKLARDA SEMPTOMATİK VAKA ORANI ÇOK DÜŞÜK
Bununla birlikte, yetişkinlerin yüzde 88’ine kıyasla, virüse yakalanan çocukların yalnızca yarısı semptomatik olarak hastalandı. Yani, çocukların ciddi Covid-19 ile hastalanma olasılığı çok daha düşüktü.
Çalışmanın bulguları, çocukların ve gençlerin, daha yaşlı akranlarından daha güvenli olduklarına ve ciddi komplikasyon veya ölüm riskinin düşük olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulundu.
JAMA Pediatri dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında 310 haneden bin 236 kişi iincelendi. Katılımcılar, Eylül 2020 ile Nisan 2021 arasında katılımcılardan düzenli olarak burun sürüntüleri topladı.
Araştırmaya katılan 12-17 yaşları arasındaki biraz daha büyük çocuklarda bile yüksek asemptomatik vaka oranları vardı ve enfekte olanların yüzde 45’inde herhangi bir semptom görülmedi. Ancak çalışmadaki yetişkinler için rakamlar büyük ölçüde farklıydı Araştırmaya katılan yetişkinlerin sadece yüzde 12’si asemptomatik vakalara sahipti.
ÇOCUKLAR AŞI OLMALI MI?
Türkiye’de ise 18 Ağustos’tan bu yana COVID aşısı 15 yaş üstüne yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.
Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Kanada‘da 12-15 yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabileceği tavsiyesinin çıkmasının ardından aşılamalar başladı. Şimdiye dek birkaç milyon çocuğun aşılandığı duyuruldu.
Bilim insanları özellikle toplumun sürü bağışıklığına ulaşması ve yaşlıların Covid-19 korunması için çocukların aşılanmasını öneriyor.