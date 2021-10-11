Zaroğlu’ndan nisaba şartlı destek

Havadis haber merkezinin sorularını yanıtlayan Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, erken seçim tarihinin belirlenmesi ve muhaceret affının geçmesi şartıyla mecliste nisaba destek vereceğini ifade etti. Zaroğlu şunları söyledi;

“Daha önce net olarak hükümetin kirinin hiçbir noktasına bulaşmak istemediğimi ve bu nedenle desteğim olmayacağını söylemiştim. Muhaceret affı bilerce aileyi mağdur ediyor.Tek gündemle muhaceret affını geçirme ve seçim tarihini belirleme şartıyla nisaba destek vereceğim”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün toplanması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, katıldığı bir programda Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda azınlık hükümetine nisap konusunda destek vermeyeceğini açıklamıştı.