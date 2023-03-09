LTB ekibi, İBB’de depreme karşı risk analizi eğitimini tamamladı

Kardeş şehirler Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında afet yönetimi için iş birliği ve ortak çalışmalar başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 7 Mart’ta başlayarak üç gün süren eğitim ve inceleme gezisindeki LTB ekibinde, belediye meclis üyeleri ve teknik personellerin yanı sıra, süreçte uzman paydaşların da yer alması amacıyla Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası’ndan temsilciler de yer aldı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak LTB ekibi, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut’un verdiği bilgilendirme eğitimlerine katıldı.

Avrupa yakasında zemin riski yüksek olan bölgelerde sürdürdüğü depreme karşı risk analizi çalışmalarına İBB ekipleri ile birlikte katılarak inceleme ve gözlemlerde bulunan LTB ekibi, hızlı tespit yapılarak elde edilen verileri ofis ortamında da gözlemledi.

LTB ekibi ayrıca Eyüpsultan’da yer alan AKOM’u (Afet Koordinasyon Merkezi) da ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.