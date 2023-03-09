Kedi ve Köpeklerde Mevsim Değişikliğinin Etkileri

Mart ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığında ani bir yükselme başladı. Gece ve sabahları soğuk, öğle vakitlerinde ise bir yaz havasını aratmayacak değişken sıcaklıklar oluşmaya başladı. Metabolizma hızının mevsim geçişlerinde bir düşüp bir yükselmesi, hayvanların vücudunun farklı direnç faktörlerine maruz kalmasına sebep olurken, bağışıklık sisteminin bu süreçlerde güçlü kalması hayvanınızın mevsimsel hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürmektedir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacı ile bu süreçlerde, vitamin destekleri ve bağışıklık sistemini güçlendiren immune boosterlerin kullanılması çok faydalı olacaktır.

Mevsimsel geçiş sürecinde, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında karşımıza daha fazla çıkan hastalıklar; allerji, parazit enfeksiyonları, göz hastalıkları, kulak hastalıkları, kene kaynaklı hastalıklar ve deri hastalıkları olarak sınıflandırılabilir.

Hastalıklardan ayrı olarak, mevsim değişiklikleri evcil hayvanınızın tüy dökülmesi ile ilgili etkiler de yaratmaktadır. Tüy dökme oranı özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında artmaktadır.

Mevsim geçişlerinin bir diğer etkisi ise evcil hayvanınızın beslenme düzenine olan etkisidir. Kış aylarında artan yiyecek tüketimi, ilkbahar ve yaz aylarında azalmaya başlar. Bunun en önemli sebepleri vücut direncinin kış aylarındaki kadar zorlanmaması bir diğeri ise artan hava sıcaklığı ve gün ışığının yaz aylarında uzaması ile birlikte hayvanların hormonal dengelerinde oluşan değişikliklerdir.

Mevsim geçişleri evcil hayvanlarınızın duygusal durumlarını da doğrudan etkilemektedir. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk hayvan üzerinde stres yaratıp huysuz ve dengesiz davranışlar oluşmasına sebep olabilir. Bir diğer önemli konu ise özellikle köpek ırkları arasında bazı türlerin soğuk havaları bazı türlerin ise sıcak havaları sevmesidir. Bunlara da özellikle dikkat etmeniz gerekir. Tüylü dostunuzun tüy bakımlarını ve traşını yaptırmadan önce, Veteriner Hekiminize danışmanızı öneririm. Veteriner Hekiminiz evcil hayvanınıza ne zaman ve ne şekilde traş yapılması gerektiğini size açıklayacaktır. Özellikle tüy değişim dönemlerinde evcil hayvanınızın düzenli taranması, tüy değişim sürecine yardımcı olur.

Stres faktörlerini en aza indirgeyip, gerekli vitamin desteklerini almayı unutmayın. Bu şekilde evcil hayvanınız mevsimsel geçiş süreçlerinde daha mutlu olacaktır. Herkese sağlık dolu bir hafta dilerim.