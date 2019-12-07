Dünya

Lotodan kazandığı parayla aldığı arazide define buldu

7 Aralık 2019

Hindistan’da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide 2500’den fazla sikkeden oluşan define buldu.

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor’da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı.

Yerel medya, Travancore Krallığı’na ait olduğu düşünülen 2500’den fazla sikkeyi bulan Pillai’nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

 



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