Greta Thunberg: Dünya liderlerine kafa tutan kız çocuğunun hikayesi

İsveçli küçük bir kız, Greta Thunberg’in iklim değişikliği karşısında acilen adım atılması talebiyle başlattığı kampanyanın yarattığı farkındalıkla bugün dünya çapında onlarca ülkeden milyonlarca insan protesto gösterilerine katılıyor, siyasi liderleri zorluyor.

Greta Thunberg, “İklim için okul grevi” kampanyasını tek başına başlatalı bir yılı biraz geçti.

O sırada 15 yaşında olan Greta, haftada bir gün okula gitmeyi reddederek İsveç parlamentosu önünde protesto gösterisi yapıyor ve elindeki dövizlerle dünya liderlerini çevreyi korumak için adım atmaya çağırıyordu.

Bu kampanyasını hala da sürdürüyor fakat, artık küresel sahnede… Son olarak onu New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi’nde izledik.

Zirvede, siyasi liderlerin bu konudaki yetersizliğini yüzlerine vurduğu ateşli konuşması dünyanın her yerinde izlendi ve ikim değişikliği konusundaki uyarılara kuşkuyla yaklaştığı iyi bilinen ABD Başkanı Donald Trump’a ters ters baktığı fotoğraf internet ortamlarında viral oldu.